ChatGPT начал проверять возраст пользователей с помощью паспорта

ChatGPT начал запрашивать у пользователей подтверждение личности с помощью паспорта при подозрении, что пользователю меньше 18 лет. Об этом сообщил портал «Хабр».

До прохождения проверки система ограничивает доступ к обсуждению тем, помеченных как «для взрослых». В ряде случаев запрос появляется даже у совершеннолетних пользователей — один из них заявил, что верификацию потребовали, несмотря на то, что ему 30 лет.

В OpenAI подтвердили, что функция внедряется постепенно и на текущий момент в основном тестируется в англоязычных регионах. По заявлению компании, цель нововведения — соблюдение возрастных ограничений и усиление защиты несовершеннолетних от потенциально нежелательного контента.

В компании подчеркивают, что обработка паспортных данных построена с учетом требований безопасности: информация передается в зашифрованном виде и используется исключительно для подтверждения возраста, а не для хранения документов в открытом виде.

Реакция аудитории оказалась неоднозначной. Часть пользователей поддержала инициативу как логичный шаг в области цифровой безопасности и соответствия регуляторным требованиям. Однако другая часть сообщества раскритиковала механизм за избыточность и ложные срабатывания, когда взрослые пользователи ошибочно попадают под ограничения.

OpenAI уточнила, что текущая версия верификации носит тестовый характер. Компания анализирует обратную связь и рассматривает альтернативные способы подтверждения возраста, включая использование банковских карт и электронных цифровых идентификаторов.
