Технологию, позволяющую «общаться» с умершими родственниками, создали в США. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Фото Daily Mail

Отмечается, что приложение 2wai работает на основе искусственного интеллекта (ИИ). С помощью технологии пользователи могут создать цифровой аватар реальной или вымышленной личности. Впоследствии она превратится в чат-бот, с которым можно общаться в режиме реального времени.

В рекламе приложения был показан сюжет, в котором беременная женщина «общается» с цифровой копией своей покойной матери. Позже с «бабушкой» начал общаться и ее ребенок.

«Многие посчитали последствия применения этой технологии просто ужасающими, а один из комментаторов назвал приложение «демоническим, нечестным и бесчеловечным», — говорится в материале.