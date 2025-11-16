16:52
Общество

Технологию, позволяющую «общаться» с умершими родственниками, создали в США

Технологию, позволяющую «общаться» с умершими родственниками, создали в США. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Daily Mail
Фото Daily Mail

Отмечается, что приложение 2wai работает на основе искусственного интеллекта (ИИ). С помощью технологии пользователи могут создать цифровой аватар реальной или вымышленной личности. Впоследствии она превратится в чат-бот, с которым можно общаться в режиме реального времени.

В рекламе приложения был показан сюжет, в котором беременная женщина «общается» с цифровой копией своей покойной матери. Позже с «бабушкой» начал общаться и ее ребенок.

«Многие посчитали последствия применения этой технологии просто ужасающими, а один из комментаторов назвал приложение «демоническим, нечестным и бесчеловечным», — говорится в материале.
