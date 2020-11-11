Появились новые фото Mercedes-Maybach нового поколения

В Германии прототип лимузина Mercedes-Maybach S-Class следующего поколения X223 проходит ресурсные испытания. Новые фото, опубликованные изданием Motor1, показали машину практически без маскировочной пленки.

Лимузин дополнит гамму S-Class нового поколения W223, который представили в начале сентября. Maybach имеет оригинальную удлиненную конструкцию, заднюю дверь с прямым разъемом и треугольное окошко в крыльях. Прирост длины используют для повышения комфорта задних пассажиров.

Новый Maybach будет комплектоваться только выдвижными наружными дверными ручками (подобными тем, что используют на Tesla и некоторых других автомобилях).

Maybach получит мотор V12 на новом S-Class. Автомобиль в топ-версии S650 планируют комплектовать 6,0-литровым битурбированным бензиновым V12 мощностью 621 лошадиная сила, которым оснащают нынешний Maybach.

Фото www.motor1.com

Обычный седан S-Class нового поколения из-за строгих экологических норм оснащается только 6- и 8-цилиндровыми моторами, V12 для него не предусмотрен даже в спортивных версиях AMG.

Mercedes-Maybach нового поколения, скорее всего, представят 20 ноября на международном автосалоне в Гуанчжоу, Китай. Именно Китай является крупнейшим рынком сбыта такой модификации.