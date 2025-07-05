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Техноблог

Какой автомобиль по карману кыргызстанцам? Анализ цен на рынке

Большинство кыргызстанцев выбирают автомобили стоимостью до $10 тысяч. Об этом свидетельствуют свежие данные автоматизированной системы оценки имущества ATLAS, которая проанализировала структуру легкового автопарка в стране. Сегодня мы заглянем под капот автомобильного рынка КР. На основе свежей статистики распределения машин по ценовым сегментам мы проанализируем, какие авто выбирают кыргызстанцы, какие факторы влияют на их решение и чего ожидать в будущем.

24.kg
Фото 24.kg. Доля автомобилей по ценовым сегментам

24.kg
Фото 24.kg. Доля автомобилей по ценовым сегментам
Сведения, представленные в виде двух диаграмм, наглядно демонстрируют текущую структуру рынка и позволяют сделать глубокие выводы.

Согласно исследованию, сегмент машин дешевле $10 тысяч составляет 53 процента всего рынка. Из них:

  • 26,5 процента — автомобили стоимостью до $5 тысяч;
  • 26,5 процента — автомобили от $5 тысяч до $10 тысяч.

Таким образом, каждая вторая машина в Кыргызстане относится к бюджетному классу.

«Это отражает реальную платежеспособность населения и предпочтения в пользу надежных, доступных и недорогих в обслуживании автомобилей», — пояснили в системе ATLAS.

Средний сегмент: «золотая середина» на подъеме

После отметки $10 тысяч количество авто начинает снижаться, однако сегмент $20-30 тысяч показывает неожиданный рост — он даже немного опережает категорию $15-20 тысяч.

Эксперты ATLAS объясняют это следующими факторами:

  • спросом на кроссоверы и внедорожники;
  • выбором автомобилей трех-семи лет с улучшенной безопасностью и современными опциями;
  • ростом популярности китайских марок, предлагающих выгодное соотношение цены и оснащения.

Дорогие авто — для немногих

Сегмент автомобилей стоимостью свыше $30 тысяч остается нишевым, охватывая лишь 10 процентов рынка:

  • 6,8 процента приходится на авто от $30 тысяч до $50 тысяч;
  • 3,2 процента — на автомобили дороже $50 тысяч.

Эти машины выбирают ради престижа, статуса и максимального комфорта, а не ради экономии. Среди популярных моделей — Lexus, BMW, Mercedes-Benz, Toyota Land Cruiser.

Выводы и прогнозы

  1. Бюджетные авто (до $10 тысяч) — безусловные лидеры.
  2. Сегмент $20-30 тысяч растет за счет спроса на комфорт и технологии.
  3. Китайские бренды продолжают усиливать позиции в среднем ценовом диапазоне.
  4. Премиум-сегмент стабилен, но остается нишевым.

«Пока экономическая ситуация не изменится, доля недорогих автомобилей будет оставаться самой высокой. Однако с ростом интереса к более современным и технологичным авто, особенно среди среднего класса, рынок может начать перераспределяться», — отмечают аналитики ATLAS.

  • Система ATLAS — это цифровой инструмент оценки рыночной стоимости имущества (в том числе машин), использующий технологии Big Data и машинного обучения. Система анализирует данные из открытых источников, госреестров и с интернет-площадок, обновляя их дважды в месяц.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/334723/
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