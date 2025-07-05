Какой автомобиль по карману кыргызстанцам? Анализ цен на рынке

Большинство кыргызстанцев выбирают автомобили стоимостью до $10 тысяч. Об этом свидетельствуют свежие данные автоматизированной системы оценки имущества ATLAS, которая проанализировала структуру легкового автопарка в стране. Сегодня мы заглянем под капот автомобильного рынка КР. На основе свежей статистики распределения машин по ценовым сегментам мы проанализируем, какие авто выбирают кыргызстанцы, какие факторы влияют на их решение и чего ожидать в будущем.

Фото 24.kg. Доля автомобилей по ценовым сегментам

Фото 24.kg. Доля автомобилей по ценовым сегментам

Сведения, представленные в виде двух диаграмм, наглядно демонстрируют текущую структуру рынка и позволяют сделать глубокие выводы.

Согласно исследованию, сегмент машин дешевле $10 тысяч составляет 53 процента всего рынка. Из них:

26,5 процента — автомобили стоимостью до $5 тысяч;

26,5 процента — автомобили от $5 тысяч до $10 тысяч.

Таким образом, каждая вторая машина в Кыргызстане относится к бюджетному классу.

«Это отражает реальную платежеспособность населения и предпочтения в пользу надежных, доступных и недорогих в обслуживании автомобилей», — пояснили в системе ATLAS.

Средний сегмент: «золотая середина» на подъеме

После отметки $10 тысяч количество авто начинает снижаться, однако сегмент $20-30 тысяч показывает неожиданный рост — он даже немного опережает категорию $15-20 тысяч.

Эксперты ATLAS объясняют это следующими факторами:

спросом на кроссоверы и внедорожники;

выбором автомобилей трех-семи лет с улучшенной безопасностью и современными опциями;

ростом популярности китайских марок, предлагающих выгодное соотношение цены и оснащения.

Дорогие авто — для немногих

Сегмент автомобилей стоимостью свыше $30 тысяч остается нишевым, охватывая лишь 10 процентов рынка:

6,8 процента приходится на авто от $30 тысяч до $50 тысяч;

3,2 процента — на автомобили дороже $50 тысяч.

Эти машины выбирают ради престижа, статуса и максимального комфорта, а не ради экономии. Среди популярных моделей — Lexus, BMW, Mercedes-Benz, Toyota Land Cruiser.

Выводы и прогнозы

Бюджетные авто (до $10 тысяч) — безусловные лидеры. Сегмент $20-30 тысяч растет за счет спроса на комфорт и технологии. Китайские бренды продолжают усиливать позиции в среднем ценовом диапазоне. Премиум-сегмент стабилен, но остается нишевым.

«Пока экономическая ситуация не изменится, доля недорогих автомобилей будет оставаться самой высокой. Однако с ростом интереса к более современным и технологичным авто, особенно среди среднего класса, рынок может начать перераспределяться», — отмечают аналитики ATLAS.