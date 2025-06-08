Камчыбек Ташиев подарил борцу Орозобеку Токтомамбетову Chevrolet Cobalt

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев подарил кыргызстанскому борцу Орозобеку Токтомамбетову автомобиль Chevrolet Cobalt. Об этом сообщили в Instagram поклонники спорстмена.

Камчыбек Ташиев выразил благодарность представителю кыргызстанской школы борьбы и отметил, что подарок станет хорошим стимулом в подготовке к Олимпиаде.

Напомним, Орозобеку Токтомамбетову 23 года. Он выступает в дисциплине «вольная борьба» в весовой категории до 74 килограммов. В марте 2025 года завоевал серебряную медаль чемпионата Азии.

Ранее сообщалось, что в Монголии в рейтинговом турние по спортивной борьбе Ulaanbaatar Open в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 74 килограммов Орозобек Токтомамбетов завоевал бронзу. Он победил представителя Монголии, но уступил спортсмену из Ирана.

Сборная Кыргызстана по греко-римской борьбе заняла на турнире в Монголии первое общекомандное место.