Скрытое послание нашли в египетском саркофаге

Американские археологи изучили содержимое древнеегипетского саркофага возрастом 3 тысячи лет и наткнулись на изображение бога Солнца Ра-Хорахты. Его скрывал толстый слой вещества, похожего на смолу, сообщил портал Phys.org.

«Это был душераздирающий момент», — сказал профессор египтологии и директор Семитологического музея Гарвардского университета Питер дер Мануэлян, комментируя открытие, сделанное во время изучения гроба Анкхонсу, привратника в храме Амон-Ра.

Тело Анкхонсу достали из саркофага еще 100 лет назад, когда только доставили из Египта в Кембридж. При этом не существовало документов, в которых зафиксировали, что находится внутри саркофага.

Фото Phys.org. Изображение Ра-Хорахты

Конечной целью исследователей было создание цифровой модели саркофага Анкхонсу и двух других, чтобы затем представить их студентам, исследователям, посетителям музея и другим энтузиастам.

Ценный экспонат сфотографировали и проскандировали лазером со всех сторон. Так музей хочет предоставить более широкий доступ к своей коллекции древностей.