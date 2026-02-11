Студия Universal Pictures объявила о работе над четвертой «Мумией»

Студия Universal Pictures планирует перезапустить франшизу «Мумия» и уже ведет переговоры с Бренданом Фрейзером и Рейчел Вайс о возвращении. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Если соглашение будет достигнуто, актеры вновь сыграют своих героев из оригинальной трилогии Стивена Соммерса.

Universal пока не раскрывает дату выхода или рабочее название картины, однако фанаты уже называют ее «Мумией 4», видя в ней прямое продолжение истории, начатой в 1999 году.

Брендан Фрейзер и Рейчел Вайс впервые появились в фильме 1999-го, а затем воссоединились в сиквеле «Мумия возвращается» 2001 года. В третьей части («Мумия: Гробница императора драконов» 2008-го) Вайс не снималась, поэтому ее возвращение особенно радует фанатов.

Режиссерами картины станут Мэтт Беттинелли-Олпин (Matt Bettinelli-Olpin) и Тайлер Гиллетт (Tyler Gillett), сценарий пишет Дэвид Коггешолл (David Coggeshall). Продюсерский состав включает Шона Дэниела (Sean Daniel), Уильяма Шерака (William Sherak), Джеймса Вандербилта (James Vanderbilt) и Пола Найнштейна (Paul Neinstein).

«Мумия» (The Mummy) — это знаменитая медиафраншиза студии Universal Pictures в жанре приключенческого хоррора, основанная на фильмах о воскресшем древнеегипетском жреце. Основной сюжет строится вокруг археологов, случайно пробуждающих мумию, которая несет смертельное проклятие. Серия включает классику 1932 года, успешную трилогию с Бренданом Фрейзером (1999-2008) и ремейк 2017-го.