ЕС может ввести ограничения против соцсетей, которые откажутся от цензуры

Евросоюз может ввести ограничительные меры в отношении социальных сетей и других коммуникационных платформ, которые откажутся от контроля и фильтрации контента с целью удаления фейковой информации, призывов, разжигающих ненависть, и прочих угроз европейской демократии. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам индустрии Тьерри Бретон по итогам встречи в Брюсселе с главой компании Facebook Марком Цукербергом, сообщил ТАСС.

Читайте по теме Twitter полностью запретил платную политическую рекламу

«Социальные сети, в частности Facebook, безусловно, несут ответственность перед европейскими пользователями и лицом нашей демократии. Мы много говорили о необходимости серьезно взяться за работу по обеспечению полного контроля всего объема их контента», — заявил Тьерри Бретон.

По его словам, «если все социальные сети, действующие на европейском рынке, не начнут предпринимать конкретные действия в случае злоупотреблений, мы [Еврокомиссия] будем вынуждены предпринимать более жесткие меры, которые будут носить ограничительный характер», — заявил он.

Тьерри Бретон подчеркнул, что диалог с Марком Цукербергом был «очень позитивным», и выразил уверенность, что глава Facebook верно понял сигнал европейского регулятора.