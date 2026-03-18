Общество

Механизм совместного ограничения доступа к нелегальному контенту внедряет ЕАЭС

В странах Евразийского экономического союза предусматривается ограничение доступа к нелегальному контенту на основании судебных решений. Об этом сообщил на брифинге начальник управления координации ЕАЭС Элимбек Каныбек уулу.

По его словам, речь о защите авторских прав в общем интернет-пространстве стран союза. Если правообладатель фиксирует незаконное распространение своего контента, например фильмов или музыки, он может обратиться в суд.

После вынесения судебного решения информация направляется через национальные органы во все страны ЕАЭС. 

«Если правообладатель, например в России, обнаружил незаконное распространение контента, он обращается в суд. После этого решение распространяют на все страны союза, и мы принимаем меры по блокировке сайта или контента», — пояснил он.

Таким образом, страны ЕАЭС будут совместно принимать меры по ограничению доступа к ресурсам, нарушающим авторские права.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/366541/
