Twitter полностью запретил платную политическую рекламу

Соцсеть Twitter официально объявила о полном запрете на размещение платной политической рекламы. Об этом сообщил портал RG Digital.

Запрет касается любых партий, кандидатов на политические должности, различных связанных с ними документов, а также распространяется на неполитические заявления от тех же кандидатов, партий или действующих государственных чиновников.

В список рекламных тем, которые не будут продвигаться в Twitter за деньги, включены различные виды агитации, призывы голосовать или запросы на участие в кампаниях, просьбы о финансовой поддержке.

Возможность доносить до пользователей свои месседжи нужно заслужить, а не купить. Twitter

Тем не менее в соцсети разрешена реклама, относящаяся к социальной сфере, — например, на тему климатических изменений или контроля огнестрельного оружия. Однако таргетировать такие рекламные блоки на людей в зависимости от их политических предпочтений будет нельзя.

Ранее на аналогичный шаг пошла компания Google. Еще одна крупная соцсеть, Facebook, пока не внесла изменений в свою рекламную политику.