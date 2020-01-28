Хранилище мумий в Египте нашли благодаря ворам

Египетские органы безопасности нашли закрытое в течение 60 лет хранилище артефактов благодаря поступившей информации о планах местных злоумышленников разграбить его. Об этом сообщило РИА Новости.

Сотрудники госбезопасности совместно с туристической полицией получили наводку на попытку неких злоумышленников ограбить хранилище редких исторических артефактов в районе города Сакара к югу от Каира.

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В результате интенсивных поисков хранилище артефактов обнаружили рядом с гробницей сановника Древнего Египта Птаххотепа I в Сакаре. Оно не входило в реестр хранилищ Министерства по делам памятников древности и неизвестно контролирующим органам.

Хранилище представляет собой примыкающие к гробнице две комнаты с деревянной дверью, на замке которой подпись одного из контролеров, закрывшего ее в 1960 году. Внутри хранилища обнаружены 12 саркофагов с мумиями и различные исторические объекты высокой ценности.

О том, что стало с ворами, планировавшими ограбление хранилища, не сообщается.