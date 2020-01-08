Электромобиль-аватар создала компания Mercedes-Benz

Новый концепт-кар, получивший название VISION AVTR, вдохновлен вышедшим в 2009 году фильмом «Аватар». Об этом сообщило издание «Популярная механика».

Концепт-кар получил футуристичный дизайн — кузов оснащен сдвижными стеклянными дверями и необычными сферическими колесами со светящимися вставками. Особенностью машины стали 33 подвижных аэродинамических элемента в задней части кузова, меняющие положение, а также подсвечивающиеся детали экстерьера — их свечение может синхронизироваться с биением сердца водителя.

Фото Mercedes-Benz. Электромобиль-аватар

VISION AVTR оснащен системой полностью беспилотного вождения, поэтому у машины отсутствуют привычные детали управления. В салоне четыре раздельных кресла-гамака, а передняя панель и центральный тоннель представляют собой большой экран с голографическим изображением, управлять которым можно с помощью жестов.

Интерьер отделан экологичными материалами из вторичного сырья, а также веганской кожей Dinamica и деревом Karuun. В движение концепт-кар приводится 470-сильным электродвигателем, а батарея на 110 киловатт-часов выполнена без использования редкоземельных металлов и сделана по законам органической химии. Запас хода заявлен на уровне 700 километров .

Фото Mercedes-Benz. Электромобиль-аватар

Mercedes-Benz VISION AVTR серийного воплощения не получит, но ряд использованных в прототипе стилистических и технических решений реализуют в грядущих серийных моделях немецкого автопроизводителя.