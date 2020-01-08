23:20
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Техноблог

Электромобиль-аватар создала компания Mercedes-Benz

Фото Mercedes-Benz. Mercedes-Benz построил электромобиль-аватар

Новый концепт-кар, получивший название VISION AVTR, вдохновлен вышедшим в 2009 году фильмом «Аватар». Об этом сообщило издание «Популярная механика».

Концепт-кар получил футуристичный дизайн — кузов оснащен сдвижными стеклянными дверями и необычными сферическими колесами со светящимися вставками. Особенностью машины стали 33 подвижных аэродинамических элемента в задней части кузова, меняющие положение, а также подсвечивающиеся детали экстерьера — их свечение может синхронизироваться с биением сердца водителя.

Mercedes-Benz
Фото Mercedes-Benz. Электромобиль-аватар

VISION AVTR оснащен системой полностью беспилотного вождения, поэтому у машины отсутствуют привычные детали управления. В салоне четыре раздельных кресла-гамака, а передняя панель и центральный тоннель представляют собой большой экран с голографическим изображением, управлять которым можно с помощью жестов.

Интерьер отделан экологичными материалами из вторичного сырья, а также веганской кожей Dinamica и деревом Karuun. В движение концепт-кар приводится 470-сильным электродвигателем, а батарея на 110 киловатт-часов выполнена без использования редкоземельных металлов и сделана по законам органической химии. Запас хода заявлен на уровне 700 километров.

Mercedes-Benz
Фото Mercedes-Benz. Электромобиль-аватар

Mercedes-Benz VISION AVTR серийного воплощения не получит, но ряд использованных в прототипе стилистических и технических решений реализуют в грядущих серийных моделях немецкого автопроизводителя.
Ссылка:
просмотров: 263
Версия для печати
Материалы по теме
В Турции создали собственный электромобиль с автопилотом
Британские полицейские недовольны электромобилями — не годятся для погонь
Электрический пикап Cybertruck с фантастическим дизайном представила Tesla
Ford представил первый внедорожник легендарной марки Mustang
Toyota показала концепт автомобиля, развлекающего пассажиров во время поездки
Бренд Hummer планируют возродить в виде электромобиля
Volvo выпустила свой первый электромобиль — кроссовер XC40 Recharge
Tesla установила новый рекорд по продажам электромобилей
Renault выпустила бюджетный электромобиль
Испытатели разбили гиперкар за $2,1 миллиона ради безопасности
Популярные новости
Будьте внимательны: в&nbsp;WhatsApp обнаружен &laquo;новогодний вирус&raquo; Будьте внимательны: в WhatsApp обнаружен «новогодний вирус»
Бизнес
В&nbsp;Казахстане ужесточили наказание за&nbsp;преступления против несовершеннолетних В Казахстане ужесточили наказание за преступления против несовершеннолетних
Уюта и&nbsp;тепла! Максатбек Ишенбаев поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;Новым годом Уюта и тепла! Максатбек Ишенбаев поздравляет кыргызстанцев с Новым годом
MegaCom поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;наступающим Новым годом MegaCom поздравляет кыргызстанцев с наступающим Новым годом
Новогодний режим работы магазинов O!Store и&nbsp;интернет-магазина ostore.kg Новогодний режим работы магазинов O!Store и интернет-магазина ostore.kg
8 января, среда
23:06
Пока водитель ходил за покупками, его собака утопила автомобиль в пруду Пока водитель ходил за покупками, его собака утопила ав...
22:41
Женщины, чьи дочери и внуки находятся в Сирии и Ираке, грозят митингом
22:16
Электромобиль-аватар создала компания Mercedes-Benz
22:00
Чудаки парковки. Недобросовестные водители оставляют свои машины на зебре
21:26
Греческий теннисист разбил ракетку, осколки которой ранили его отца