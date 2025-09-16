23:47
Tesla прекратила выпуск электропикапа Cybertruck с заднеприводной модификацией

Компания Tesla прекратила выпуск самой доступной версии своего электрического пикапа Cybertruck — заднеприводной модификации. Это произошло всего через несколько месяцев после ее запуска, что указывает на отсутствие спроса на урезанный электрокар, сообщает издание Electrek.

Cybertruck, по мнению экспертов, оказался коммерческим провалом. Изначально Tesla заявляла о более чем миллионе предзаказов на автомобиль и планировала производственную мощность до 250 тысяч единиц в год. Генеральный директор компании Илон Маск выражал уверенность в возможности увеличения этого показателя до 500 тысяч. Однако в настоящее время Tesla продает Cybertruck около 20 тысяч единиц в год.

Основной причиной значительно более низких, чем ожидалось, продаж стало то, что Tesla выпустила Cybertruck по более высокой цене и с худшими характеристиками, чем было объявлено изначально. В попытке исправить ситуацию в апреле 2025 года компания представила более доступную версию электропикапа — заднеприводный Cybertruck. Если полноприводная версия Cybertruck AWD стоила от $80 тысяч, то Cybertruck RWD предлагался по цене от $70 тысяч.

Эта модификация оказалась менее привлекательной, поскольку Tesla по сути лишила ее наиболее ценных функций, таких как активная пневматическая подвеска, моторизованная крышка багажного отсека и даже розетки в кузове, в дополнение к отсутствию одного двигателя.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/343611/
