Компания Tesla прекратила выпуск самой доступной версии своего электрического пикапа Cybertruck — заднеприводной модификации. Это произошло всего через несколько месяцев после ее запуска, что указывает на отсутствие спроса на урезанный электрокар, сообщает издание Electrek.

Фото Tesla. Tesla прекратила выпуск электропикапа Cybertruck с заднеприводной модификацией

Cybertruck, по мнению экспертов, оказался коммерческим провалом. Изначально Tesla заявляла о более чем миллионе предзаказов на автомобиль и планировала производственную мощность до 250 тысяч единиц в год. Генеральный директор компании Илон Маск выражал уверенность в возможности увеличения этого показателя до 500 тысяч. Однако в настоящее время Tesla продает Cybertruck около 20 тысяч единиц в год.

Основной причиной значительно более низких, чем ожидалось, продаж стало то, что Tesla выпустила Cybertruck по более высокой цене и с худшими характеристиками, чем было объявлено изначально. В попытке исправить ситуацию в апреле 2025 года компания представила более доступную версию электропикапа — заднеприводный Cybertruck. Если полноприводная версия Cybertruck AWD стоила от $80 тысяч, то Cybertruck RWD предлагался по цене от $70 тысяч.

Эта модификация оказалась менее привлекательной, поскольку Tesla по сути лишила ее наиболее ценных функций, таких как активная пневматическая подвеска, моторизованная крышка багажного отсека и даже розетки в кузове, в дополнение к отсутствию одного двигателя.