Станции для электромобилей строят на трассах Бишкек — Ош и Бишкек — Каракол

Фото ОАО «Чакан ГЭС». Зарядные станции для электромобилей

ОАО «Чакан ГЭС» реализует проект по строительству зарядных станций для электромобилей. Инициатива является частью государственной политики по развитию зеленой энергетики и созданию инфраструктуры для экологически чистого транспорта, сообщили в компании.

Как отмечается, в этом году ОАО планирует построить 10 зарядных станций. Первую из них ввели в эксплуатацию на территории «Чакан ГЭС» для тестирования оборудования.

Остальные станции появятся на ключевых автомагистралях страны — Бишкек — Каракол и Бишкек — Ош.

ОАО «Чакан ГЭС»
Фото ОАО «Чакан ГЭС». Зарядные станции для электромобилей
По словам генерального директора компании Шакира Саидова, проект поможет увеличить количество электромобилей в стране и положительно скажется на экологии.

ОАО планирует продолжить расширение сети зарядных станций в 2026 году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/342949/
