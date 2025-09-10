ОАО «Чакан ГЭС» реализует проект по строительству зарядных станций для электромобилей. Инициатива является частью государственной политики по развитию зеленой энергетики и созданию инфраструктуры для экологически чистого транспорта, сообщили в компании.
Как отмечается, в этом году ОАО планирует построить 10 зарядных станций. Первую из них ввели в эксплуатацию на территории «Чакан ГЭС» для тестирования оборудования.
Остальные станции появятся на ключевых автомагистралях страны — Бишкек — Каракол и Бишкек — Ош.
ОАО планирует продолжить расширение сети зарядных станций в 2026 году.