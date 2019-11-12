20:27
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Техноблог

Илон Маск продолжает запуск спутников для создания глобального интернета

Фото Callaghan O’Hare/Reuters. Илон Маск

Компания Илона Маска SpaceX запустила вторую партию спутников проекта Starlink для создания глобального интернета. Трансляцию запуска вели на YouTube.

Ракета Falcon 9 с 60 спутниками орбитальной связи стартовала с мыса Канаверал (штат Флорида).

Спутники выведут на орбиту в 280 километров, и после проверки с помощью собственных ионных двигателей поднимутся на требуемую высоту.

SpaceX анонсировала программу обеспечения глобального доступа к интернету Starlink в 2015 году.

Она предполагает запуск около 12 тысяч спутников: 4 тысячи 425 аппаратов на высоту от 1,1 до 1,3 тысячи километров и 7 тысяч 518 на высоту от 335 до 346 километров.

В октябре Илон Маск опубликовал первое сообщение в Twitter с помощью системы спутников Starlink. Заявленная пропускная способность системы составит 1 гигабит в секунду на одного пользователя.
Ссылка:
просмотров: 268
Версия для печати
Материалы по теме
Первый твит через разрабатываемую SpaceX спутниковую сеть отправил Илон Маск
Корабль для межпланетных перелетов презентовал Илон Маск
Илон Маск впервые испытал двигатель для межпланетного корабля Starship
Новый космический корабль SpaceX Starship показал Илон Маск
Завод по производству автомобилей Tesla построят в Китае
Илон Маск опубликовал фото «звездолета будущего»
Илон Маск открыл скоростной подземный туннель под Лос-Анджелесом
Илон Маск намерен теперь разоблачать фейковые новости. С помощью сайта Pravda
Илон Маск первым получит iPhone с бесконечной зарядкой
Популярные новости
Xiaomi представила удлиненный и&nbsp;недорогой смартфон Qin&nbsp;2 Pro Xiaomi представила удлиненный и недорогой смартфон Qin 2 Pro
В&nbsp;Китае предотвращают самоубийства через интернет В Китае предотвращают самоубийства через интернет
Instagram начинает тестировать в&nbsp;США функцию, скрывающую лайки Instagram начинает тестировать в США функцию, скрывающую лайки
WhatsApp начал пожизненно блокировать пользователей. Как избежать наказания WhatsApp начал пожизненно блокировать пользователей. Как избежать наказания
Бизнес
Более 96&nbsp;процентов жителей Кыргызстана имеют доступ к&nbsp;4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Более 96 процентов жителей Кыргызстана имеют доступ к 4G LTE от О!
Внимание, учебная тревога! В&nbsp;БЦ&nbsp;&laquo;Асыл Таш&raquo; проведут противопожарные учения Внимание, учебная тревога! В БЦ «Асыл Таш» проведут противопожарные учения
Клиентам сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; вручили новые кроссоверы Клиентам сети АЗС «Газпромнефть» вручили новые кроссоверы
На&nbsp;Джеруе началась добыча руды На Джеруе началась добыча руды
12 ноября, вторник
20:17
WhatsApp начал пожизненно блокировать пользователей. Как избежать наказания WhatsApp начал пожизненно блокировать пользователей. Ка...
20:00
Сегодня в рубрике «Официально»
19:48
Концертом отметили 80-летие Союза композиторов Кыргызстана
19:26
Илон Маск продолжает запуск спутников для создания глобального интернета
19:13
9 страшных ДТП на трассах Кыргызстана. Превышение скорости — одна из причин