Илон Маск продолжает запуск спутников для создания глобального интернета

Компания Илона Маска SpaceX запустила вторую партию спутников проекта Starlink для создания глобального интернета. Трансляцию запуска вели на YouTube.

Ракета Falcon 9 с 60 спутниками орбитальной связи стартовала с мыса Канаверал (штат Флорида).

Спутники выведут на орбиту в 280 километров, и после проверки с помощью собственных ионных двигателей поднимутся на требуемую высоту.

SpaceX анонсировала программу обеспечения глобального доступа к интернету Starlink в 2015 году.

Она предполагает запуск около 12 тысяч спутников: 4 тысячи 425 аппаратов на высоту от 1,1 до 1,3 тысячи километров и 7 тысяч 518 на высоту от 335 до 346 километров .

В октябре Илон Маск опубликовал первое сообщение в Twitter с помощью системы спутников Starlink. Заявленная пропускная способность системы составит 1 гигабит в секунду на одного пользователя.