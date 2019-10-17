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Техноблог

Volvo выпустила свой первый электромобиль — кроссовер XC40 Recharge

Фото пресс-службы Volvo. Электрический кроссовер XC40 Recharge

Шведская компания Volvo представила свой первый полностью электрический кроссовер XC40 Recharge. Об этом сообщило издание «АвтоПарк».

У автомобиля неплохие характеристики: электрическая силовая установка с полным приводом (408 лошадиных сил), автономный пробег более 400 километров, а за 40 минут можно получить 80 процентов зарядки.

На протяжении следующих пяти лет Volvo будет ежегодно выводить на рынок новый электрический автомобиль. Компания ожидает, что к 2025 году половину общего объема продаж составят именно электромобили, другую — гибриды.

пресс-службы Volvo
Фото пресс-службы Volvo. Электрический кроссовер XC40 Recharge

Recharge (с английского — «перезагрузка», «перезарядка») станет общим наименованием для всех подзаряжаемых автомобилей Volvo с полностью электрическим или гибридным двигателем.

Также Volvo рассчитывает снизить выбросы диоксида углерода от производственно-сбытовых операций, довести долю переработанного пластика в автомобилях до 25 процентов и на четверть сократить углеродный след от всей деятельности компании.
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