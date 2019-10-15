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Техноблог

Эксперты выбрали смартфоны с самым лучшим звуком

Фото SoldierStudio.com. Лидером по качеству звука стал Huawei Mate 20 X

Популярный ресурс DxOMark, специализирующийся на тестировании камер смартфонов, начал проверять их на качество звука. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Для тестирования эксперты взяли самые флагманские гаджеты Apple, Samsung, Huawei и Sony. При проверке смартфонов оценивали, как устройства воспроизводят и записывают звук. Рейтинг получился следующим:

  • Huawei Mate 20 X — 75 баллов;
  • iPhone XS Max — 74 балла;
  • iPhone 11 Pro Max — 71 балл;
  • Samsung Galaxy Note10+ — 66 баллов;
  • Samsung Galaxy S10+ — 65 баллов;
  • Honor 20 Pro — 53 балла;
  • Sony Xperia 1 — 45 баллов.

В дальнейшем DxOMark планирует расширить рейтинг, включив туда больше смартфонов.
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