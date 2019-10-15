Эксперты выбрали смартфоны с самым лучшим звуком

Популярный ресурс DxOMark, специализирующийся на тестировании камер смартфонов, начал проверять их на качество звука. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Для тестирования эксперты взяли самые флагманские гаджеты Apple, Samsung, Huawei и Sony. При проверке смартфонов оценивали, как устройства воспроизводят и записывают звук. Рейтинг получился следующим:

Huawei Mate 20 X — 75 баллов;

iPhone XS Max — 74 балла;

iPhone 11 Pro Max — 71 балл;

Samsung Galaxy Note10+ — 66 баллов;

Samsung Galaxy S10+ — 65 баллов;

Honor 20 Pro — 53 балла;

Sony Xperia 1 — 45 баллов.

В дальнейшем DxOMark планирует расширить рейтинг, включив туда больше смартфонов.