Общество

После селя в Алайском районе проводят дезинфекционные работы

В связи с последствиями сильных дождей, прошедших 27-28 апреля, и вызванного ими схода селевых потоков, в Алайском районе Ошской области проводятся оперативные санитарно-эпидемиологические мероприятия, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

По данным пресс-центра Минздрава, работы организованы Алайским районным центром профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Для проведения мероприятий сформировано пять эпидемиологических бригад, в состав которых вошли 15 специалистов.

Санитарно-профилактическими мероприятиями охвачены: город Гульчо, село Курманджан Датка, участок Савай — улицы Каримова и Достук.

В зонах, пострадавших от селевых потоков, включая территории вокруг пяти многоквартирных жилых домов, проводятся дезинфекционные работы. Обрабатываются придомовые территории, подвальные помещения, кухни, хозяйственные постройки и санитарные узлы.

В проведении работ задействованы три единицы специализированной техники, три гидропульта и 15 сотрудников.

Кроме того, в пострадавших населенных пунктах осуществляется постоянный контроль за безопасностью пищевых продуктов и качеством питьевой воды.

Ситуация находится под контролем соответствующих специалистов, санитарно-эпидемиологические мероприятия продолжаются.
