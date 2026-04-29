Общество

Административный суд признал законным действия мэрии Бишкека по Дому художников

Административный суд города Бишкек 29 апреля отказал в удовлетворении иска общественного объединения «Союз художников Кыргызской Республики» к мэрии Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Таким образом, постановление мэрии от 23 февраля 2026 года № 52 «О вопросах использования земель, находящихся в муниципальной собственности» признано законным и остается в силе.

Также определением суда отменены ранее принятые обеспечительные меры в виде запрета осуществлять какие-либо действия в отношении земельного участка.

Напомним, управделами президента просило мэрию Бишкека передать земельный участок, на котором расположено здание, в государственную собственность.

Ситуация вокруг Дома художника обострилась весной 2026 года. Мэрия города приняла постановление о прекращении права Союза художников на пользование земельным участком площадью около 11 соток, заявив о его нецелевом использовании — часть помещений якобы сдавали под коммерческие объекты.

В Союзе художников выступили против, заявив о риске утраты здания 1950-х годов, имеющего культурную и историческую ценность. В начале апреля суд ввел временный запрет на любые действия с участком до завершения разбирательства. Вопрос обсуждали и в Жогорку Кенеше. По поводу этой ситуации члены Союза художников обратились к президенту.

Мэрия Бишкека подала в суд об отмене наложенных обеспечительных мер, в том числе о снятии ареста с объекта.
Административный суд признал законным действия мэрии Бишкека по Дому художников
