OnePlus клонирует флагманы: представлен немного улучшенный смартфон 7T Pro

OnePlus разделила презентацию двух флагманов — 7T и 7T Pro, которые очень похожи друг на друга. Первый представили в конце сентября, а второй только сейчас, пишет портал @hi-tech.
OnePlus 7T Pro получил корпус из стекла и металла. Дисплей с диагональю
В смартфоне тройная камера: основная — 48 мегапикселей, телефото — 8 мегапикселей, широкоугольная — 16 мегпикселей. Фронтальная камера с разрешением 16 мегапикселей выезжает из корпуса в небольшом модуле, когда пользователь хочет сделать селфи. За счет этого удалось избавиться от вырезов в экране и сделать рамки минимальными.
По остальным параметрам получились два одинаковых флагмана. Оба смартфона работают на новом процессоре Snapdragon 855+ с увеличенной тактовой частотой и улучшенной графикой. Еще у OnePlus 7T Pro немного больше аккумулятор, есть быстрая зарядка Warp Charge 30T.
Оперативная память — 8 гигабайт, постоянная — 128 или 256 гигабайта. Аккумулятор — 4085 мАч.
OnePlus 7T Pro в Великобритании стоит
Для главных фанатов OnePlus представила почти лимитированную версию флагмана 7T Pro McLaren Edition с другим дизайном и 12 гигабайтами оперативной памяти. В комплекте быстрая зарядка на 50 ватт. Цена —