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OnePlus клонирует флагманы: представлен немного улучшенный смартфон 7T Pro

Фото OnePlus. На презентации смартфона OnePlus 7T Pro

OnePlus разделила презентацию двух флагманов — 7T и 7T Pro, которые очень похожи друг на друга. Первый представили в конце сентября, а второй только сейчас, пишет портал @hi-tech.

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OnePlus 7T Pro получил корпус из стекла и металла. Дисплей с диагональю 6,5 дюйма работает с частотой обновления 90 Гц — картинка выглядит плавнее, чем на смартфонах конкурентов с 60 Гц. Это AMOLED-матрица с QHD+ разрешением. Сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей.

В смартфоне тройная камера: основная — 48 мегапикселей, телефото — 8 мегапикселей, широкоугольная — 16 мегпикселей. Фронтальная камера с разрешением 16 мегапикселей выезжает из корпуса в небольшом модуле, когда пользователь хочет сделать селфи. За счет этого удалось избавиться от вырезов в экране и сделать рамки минимальными. 

OnePlus
Фото OnePlus. На презентации смартфона OnePlus 7T Pro
OnePlus 7T Pro отличается от младшей модели выдвижной фронтальной камерой, маленькими рамками и изогнутым по бокам дисплеем. У него выше разрешение дисплея и лучше телефото объектив — с трехкратным оптическим зумом против двукратного.

По остальным параметрам получились два одинаковых флагмана. Оба смартфона работают на новом процессоре Snapdragon 855+ с увеличенной тактовой частотой и улучшенной графикой. Еще у OnePlus 7T Pro немного больше аккумулятор, есть быстрая зарядка Warp Charge 30T.

Оперативная память — 8 гигабайт, постоянная — 128 или 256 гигабайта. Аккумулятор — 4085 мАч.

OnePlus 7T Pro в Великобритании стоит 699 фунтов стерлингов — почти 56 тысяч сомов. Младший OnePlus 7T — 549 фунтов (около 44 тысяч сомов). Продажи смартфонов начнутся 17 октября.

Для главных фанатов OnePlus представила почти лимитированную версию флагмана 7T Pro McLaren Edition с другим дизайном и 12 гигабайтами оперативной памяти. В комплекте быстрая зарядка на 50 ватт. Цена — 799 фунтов или 64 тысячи сомов.
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