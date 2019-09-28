Renault выпустила бюджетный электромобиль

В Китае стартовали продажи электрического хэтчбека Renault City K-ZE. Об этом сообщило издание «АвтоПарк».

По его данным, мощность электромотора составляет 45 лошадиных сил. В Renault-Nissan полагают, что этого достаточно для автомобиля на каждый день. Хотя выше 105 километров в час на Renault City K-ZE не разгонишься.

Емкость аккумулятора — 26,8 киловатт-часа. Этого должно хватить на 250- 270 километров . Сколько же удастся проехать в реальности, пока неизвестно. Зарядка длится около четырех часов.

По габаритам Renault City K-ZE сопоставим с Ravon R2.

В базовую комплектацию City K-ZE входят две подушки безопасности и антиблокировочная система.

Цена на новинку с учетом государственных субсидий составляет $8 тысяч 700, что делает Renault City K-ZE одним из самых привлекательных предложений в сегменте бюджетных электромобилей.

Пока модель будет эксклюзивом для китайского рынка: производство налажено на заводе Dongfeng в Шияне. Его ежегодная мощность составляет 120 тысяч автомобилей. Позже электрокар поступит в продажу на европейский рынок.