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Техноблог

Renault выпустила бюджетный электромобиль

Фото пресс-службы Renault. Электрический хэтчбек Renault City K-ZE

В Китае стартовали продажи электрического хэтчбека Renault City K-ZE. Об этом сообщило издание «АвтоПарк».

По его данным, мощность электромотора составляет 45 лошадиных сил. В Renault-Nissan полагают, что этого достаточно для автомобиля на каждый день. Хотя выше 105 километров в час на Renault City K-ZE не разгонишься.

Емкость аккумулятора — 26,8 киловатт-часа. Этого должно хватить на 250-270 километров. Сколько же удастся проехать в реальности, пока неизвестно. Зарядка длится около четырех часов.

По габаритам Renault City K-ZE сопоставим с Ravon R2.

В базовую комплектацию City K-ZE входят две подушки безопасности и антиблокировочная система.

Цена на новинку с учетом государственных субсидий составляет $8 тысяч 700, что делает Renault City K-ZE одним из самых привлекательных предложений в сегменте бюджетных электромобилей.

Пока модель будет эксклюзивом для китайского рынка: производство налажено на заводе Dongfeng в Шияне. Его ежегодная мощность составляет 120 тысяч автомобилей. Позже электрокар поступит в продажу на европейский рынок.
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