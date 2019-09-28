Renault выпустила бюджетный электромобиль

В Китае стартовали продажи электрического хэтчбека Renault City K-ZE. Об этом сообщило издание «АвтоПарк».
По его данным, мощность электромотора составляет 45 лошадиных сил. В Renault-Nissan полагают, что этого достаточно для автомобиля на каждый день. Хотя выше
Емкость аккумулятора — 26,8 киловатт-часа. Этого должно хватить на 250-
По габаритам Renault City K-ZE сопоставим с Ravon R2.
В базовую комплектацию City K-ZE входят две подушки безопасности и антиблокировочная система.
Цена на новинку с учетом государственных субсидий составляет $8 тысяч 700, что делает Renault City K-ZE одним из самых привлекательных предложений в сегменте бюджетных электромобилей.
Пока модель будет эксклюзивом для китайского рынка: производство налажено на заводе Dongfeng в Шияне. Его ежегодная мощность составляет 120 тысяч автомобилей. Позже электрокар поступит в продажу на европейский рынок.