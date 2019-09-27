Кости древнего носорога нашел в Забайкалье пятилетний мальчик

В Петровске-Забайкальском около Дворца культуры и спорта в песке, привезенном для благоустройства, пятилетний мальчик выкопал кости древнего носорога. Об этом сообщило РИА Новости.

Подлинность костей и зубов жившего более 10 тысяч лет назад шерстистого носорога подтвердил член Палеонтологического общества при Российской академии наук палеозоолог Алексей Бондарев.

Фото © Дарьи Лесновой. Кости древнего носорога

«Мой сын любит в раскопки играть. Он сначала бегал по куче песка, потом споткнулся о что-то твердое и начал копать. Откопал часть черепа, зубы, кости. Мы сначала подумали, что это кости крупного рогатого скота. Но позже я отважилась, сфотографировала фрагменты и отправила фотографии на палеонтологический форум. Эксперты подтвердили предположение, что это останки древнего животного — шерстистого носорога», — рассказала Дарья Леснова.

Фото © Дарьи Лесновой. Кости древнего носорога

Директор краеведческого музея Петровска-Забайкальского Светлана Номоконова отметила, что пока найденные фрагменты не прошли экспертизу. «Мы будем договариваться с археологами и в последующем проводить экспертизу. У нас в городе такие находки уже были. Песок привезли из карьера, обследуем его. В настоящий момент музею передали два зуба, позвонок и кости», — заявила она РИА Новости.

Шерстистый носорог обитал в Европе и Азии, окончательно исчез 8-14 тысяч лет назад.