Археологи раскрыли секрет изображений на 1300-летнем алтаре майя

Ученые полагают, что на древнем алтаре цивилизации майя, найденном в Гондурасе, изображен «язык жестов», который использовался для обозначения важных дат. Об этом говорится в новом исследовании лингвистического антрополога Рича Сандовала из Столичного государственного университета Денвера, пишет издание @hi-tech.

Ученый проанализировал Алтарь Q, на котором изображены 16 правителей. По его мнению, положение рук каждого из них имеет особое значение и является частью письменности.

Согласно выводам Рича Сандовала, у майя было две системы письма, а не одна, как считалось ранее. Жесты рук правителей на алтаре, по его мнению, соответствуют датам в календаре «Длинный счет». Например, на восточной стороне алтаря жест обозначает 27 ноября 437 года, а на западной — 30 апреля 820-го.

Несмотря на отсутствие прямых иероглифов с датами, Рич Сандовал обнаружил, что два жеста похожи на известный иероглиф числа «ноль».

Фото livescience.com. Положения рук фигур на Алтаре Q имеют глубокий смысл

Однако не все ученые согласны с его выводами. Специалист по эпиграфике майя Александр Токовинин назвал гипотезу «неправдоподобной», заявив, что данные «кажутся сманипулированными».

Тем не менее Рич Сандовал считает, что его наработки могут стать основой для будущих исследований письменности майя.