00:20
USD 87.45
EUR 102.85
RUB 1.05
Техноблог

Археологи раскрыли секрет изображений на 1300-летнем алтаре майя

Фото Charles O. Cecil. Алтарь Q со всех сторон покрыт искусной резьбой

Ученые полагают, что на древнем алтаре цивилизации майя, найденном в Гондурасе, изображен «язык жестов», который использовался для обозначения важных дат. Об этом говорится в новом исследовании лингвистического антрополога Рича Сандовала из Столичного государственного университета Денвера, пишет издание @hi-tech.

Ученый проанализировал Алтарь Q, на котором изображены 16 правителей. По его мнению, положение рук каждого из них имеет особое значение и является частью письменности.

Согласно выводам Рича Сандовала, у майя было две системы письма, а не одна, как считалось ранее. Жесты рук правителей на алтаре, по его мнению, соответствуют датам в календаре «Длинный счет». Например, на восточной стороне алтаря жест обозначает 27 ноября 437 года, а на западной — 30 апреля 820-го.

Несмотря на отсутствие прямых иероглифов с датами, Рич Сандовал обнаружил, что два жеста похожи на известный иероглиф числа «ноль».

livescience.com
Фото livescience.com. Положения рук фигур на Алтаре Q имеют глубокий смысл

Однако не все ученые согласны с его выводами. Специалист по эпиграфике майя Александр Токовинин назвал гипотезу «неправдоподобной», заявив, что данные «кажутся сманипулированными».

Тем не менее Рич Сандовал считает, что его наработки могут стать основой для будущих исследований письменности майя.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/344179/
просмотров: 188
Версия для печати
Материалы по теме
Археолог-любитель нашел зуб вымершего животного на берегу Рейна
Презентация книги «Аксакал» об археологе Орозбеке Шабданове прошла в Бишкеке
Следы неизвестной древней цивилизации обнаружили в Казахстане
Археологи КР рассчитывают продолжить работу по сохранению исторического наследия
Садыр Жапаров упростил правила археологических проверок при строительстве
Раскопки в Нарыне. Как археологи открывают новые страницы истории Кыргызстана
Исторические артефакты на дне озера Иссык-Куль обнаружили водолазы МЧС
Древний порт обнаружили на острове Корсика
В Иордании обнаружили затерянный византийский город Тараис
История кыргызского динозавра. Как его нашли и почему он до сих пор не в музее
Популярные новости
Искусственный интеллект может быть опасен. Что предлагает Минцифры Кыргызстана Искусственный интеллект может быть опасен. Что предлагает Минцифры Кыргызстана
Чат-бот Google обошел ChatGPT и&nbsp;стал самым скачиваемым приложением на&nbsp;iPhone Чат-бот Google обошел ChatGPT и стал самым скачиваемым приложением на iPhone
Новый iPhone оказался лучшим игровым смартфоном Apple Новый iPhone оказался лучшим игровым смартфоном Apple
Meta представила &laquo;умные&raquo; очки Ray-Ban со&nbsp;встроенным экраном Meta представила «умные» очки Ray-Ban со встроенным экраном
Бизнес
Акция MBANK набирает обороты: скидки по&nbsp;всей стране до&nbsp;15&nbsp;процентов Акция MBANK набирает обороты: скидки по всей стране до 15 процентов
Подписка &laquo;Яндекс Плюс&raquo; для держателей карт &laquo;Элкарт+&raquo; Подписка «Яндекс Плюс» для держателей карт «Элкарт+»
ZALKAR ENGINEERING: Строим не&nbsp;просто дома, а&nbsp;ваше будущее ZALKAR ENGINEERING: Строим не просто дома, а ваше будущее
&laquo;Банк Компаньон&raquo; представил премиальную карту Kompanion Prime «Банк Компаньон» представил премиальную карту Kompanion Prime
21 сентября, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
20 сентября, суббота
23:49
Археологи раскрыли секрет изображений на 1300-летнем алтаре майя
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
21:32
У Telegram будет дизайн-код Liquid Glass, представленный Apple вместе с iOS 26
21:19
К 100-летию Чингиза Айтматова. В Париже прошел международный форум
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 сентября: дожди не ожидаются