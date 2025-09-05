Археолог-любитель нашел зуб вымершего животного на берегу Рейна. Об этом пишет DW.

Находка 44-летнего Рустама Вагнера, судя по всему, долго находилась под водой. Ее размер — около 30 сантиметров, а возраст составляет от 15 тысячи до 125 тысячи лет. «Я уже много лет ищу старинные сокровища на берегу Рейна», — сообщил мужчина. Раньше ему удавалось находить вещи, относящиеся к эпохе римлян и кельтов.

Найденный археологом-любителем зуб мамонта отправили в Рурский музей в Эссене, чтобы остановить процесс разложения, рассказал геоархеолог Филипп Шульте из Управления по охране памятников археологии LVR. Состояние найденного зуба мамонта он оценил как «необычайно хорошее».