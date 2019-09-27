OnePlus 7T: клон предшественников с обновленным дизайном

Всего через четыре месяца после анонса флагманов OnePlus 7 и 7 Pro компания провела еще одну презентацию. Но у новой модели почти нет отличий от предыдущих «семерок», сообщил портал @hi-tech.

Внешне новый OnePlus отличается от предыдущих моделей. У них разные габариты, рамки и оформление задней крышки и камеры. Дисплей у смартфона плоский, а не изогнутый по бокам, как у 7 Pro.

Зато по характеристикам смартфон похож на предшественников. Даже непонятно, зачем компания в течение полугода выпускает почти одинаковые флагманы.

OnePlus 7T отстает от предыдущего 7 Pro по разрешению дисплея, у него Full HD+, и оптическому зуму — двукратный против трехкратного.

Фото xda-developers.com. OnePlus 7T

Сканер отпечатков встроен прямо в дисплей. В OnePlus 7T три камеры: основная — 48 мегапикселей, телефото — 12 мегапикселей, широкоугольная — 16 мегапикселей.

Смартфон работает на новом процессоре Snapdragon 855+ с увеличенной тактовой частотой и улучшенной графикой. У OnePlus 7T аккумулятор (3 800 мАч) немного меньше старшей модели, но поддерживает новый стандарт быстрой зарядки Warp Charge 30T.

OnePlus 7T получил 8 гигабайт оперативной и 128/256 гигабайт встроенной.

Стоимость — $599 за модель на 128 гигабайт. Продажи нового смартфона начнутся 16 октября в США.