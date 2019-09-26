Испытатели разбили гиперкар за $2,1 миллиона ради безопасности

Для получения разрешения на продажу электрического гиперкара C_Two мощностью от 1 888 до 1 914 лошадиных сил он должен соответствовать всем стандартам, в том числе по безопасности. Об этом пишет издание «За рулем».

Процесс краш-теста такого автомобиля может показаться варварством. Но обойтись симуляциями на компьютере нельзя. Кроме того, производитель Rimac заинтересован, чтобы автомобиль был действительно безопасным.

Первый шаг в любых испытаниях — запуск симуляции с помощью компьютеров. Затем идут испытания материалов и компонентов, что требует реальных экспериментальных прототипов. Затем идут тестовые испытания конечного продукта.

Что касается электрогиперкара C_Two, который должен выйти тиражом 150 штук, он только что завершил первую серию краш-тестов. Это означает, что Rimac может перейти к следующему этапу разработки — улучшению характеристик с помощью виртуальных симуляций.

Примечательно, что Rimac использовал один и тот же монокок на экспериментальном прототипе для проведения пяти типов краш-тестов. Он выдержал все, после чего решили использовать его для испытания прочности крыши.

Разбивать один и тот же автомобиль снова и снова — занятие неприятное, но у небольших автопроизводителей нет другого выбора.