Дисплей iPhone 11 Pro назвали лучшим на рынке

Сайт DisplayMate поставил самую высокую оценку дисплею нового iPhone 11 Pro среди всех протестированных смартфонов. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Автор сайта DisplayMate Раймонд Сонейра занимается детальным изучением дисплеев смартфонов — он оценивает все показатели: от пиковой яркости до точности цветопередачи. В итоге тестирования новый iPhone 11 Pro получил рекордную оценку A+.

Эксперт рассказал, что дисплей нового iPhone лучше среди вообще всех потребительских устройств — смартфонов, планшетов, 4K-телевизоров, мониторов и ноутбуков.

Читайте по теме iPhone 11 Pro оказался мощнее всех флагманов на Android

Apple показала новый уровень пиковой яркости дисплея — почти в два раза больше конкурентов-флагманов. По традиции iPhone передает максимально натуральные цвета — автор говорит, что его визуально не отличить от эталонной цветопередачи. При этом новая матрица стала не только лучше, но и энергоэффективнее на 15 процентов дисплеев предыдущих моделей.

iPhone 11 Pro показал лучшие результаты почти по всем замерам. Из минусов отметили небольшое отклонение цветопередачи под углом — это особенность OLED-дисплеев.