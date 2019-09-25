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Техноблог

Дисплей iPhone 11 Pro назвали лучшим на рынке

Фото @hi-tech. iPhone 11 Pro

Сайт DisplayMate поставил самую высокую оценку дисплею нового iPhone 11 Pro среди всех протестированных смартфонов. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Автор сайта DisplayMate Раймонд Сонейра занимается детальным изучением дисплеев смартфонов — он оценивает все показатели: от пиковой яркости до точности цветопередачи. В итоге тестирования новый iPhone 11 Pro получил рекордную оценку A+.

Эксперт рассказал, что дисплей нового iPhone лучше среди вообще всех потребительских устройств — смартфонов, планшетов, 4K-телевизоров, мониторов и ноутбуков.

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Apple показала новый уровень пиковой яркости дисплея — почти в два раза больше конкурентов-флагманов. По традиции iPhone передает максимально натуральные цвета — автор говорит, что его визуально не отличить от эталонной цветопередачи. При этом новая матрица стала не только лучше, но и энергоэффективнее на 15 процентов дисплеев предыдущих моделей.

iPhone 11 Pro показал лучшие результаты почти по всем замерам. Из минусов отметили небольшое отклонение цветопередачи под углом — это особенность OLED-дисплеев.
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