Дисплей iPhone 11 Pro назвали лучшим на рынке

Сайт DisplayMate поставил самую высокую оценку дисплею нового iPhone 11 Pro среди всех протестированных смартфонов. Об этом сообщил портал @hi-tech.
Автор сайта DisplayMate Раймонд Сонейра занимается детальным изучением дисплеев смартфонов — он оценивает все показатели: от пиковой яркости до точности цветопередачи. В итоге тестирования новый iPhone 11 Pro получил рекордную оценку A+.
Эксперт рассказал, что дисплей нового iPhone лучше среди вообще всех потребительских устройств — смартфонов, планшетов, 4K-телевизоров, мониторов и ноутбуков.
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iPhone 11 Pro показал лучшие результаты почти по всем замерам. Из минусов отметили небольшое отклонение цветопередачи под углом — это особенность OLED-дисплеев.