Apple разрешит владельцам iPhone заменить Siri другими ИИ-ассистентами

Компания Apple планирует предоставить пользователям своих устройств в странах Европейского союза возможность выбирать сторонние голосовые помощники в качестве основного вместо встроенного Siri. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Уточняется, что это изменение затронет несколько платформ Apple, включая iPhone, iPad и Mac. Данная информация была опубликована в рамках большого расследования журналистов о текущих проблемах Apple в области искусственного интеллекта.

Предполагается, что благодаря этому нововведению пользователи в странах ЕС смогут установить в качестве основного голосового помощника такие сервисы, как Amazon Alexa или Google Assistant, которые будут активироваться по стандартным командам или кнопкам, вместо Siri.

Apple идет на этот шаг в ответ на расширяющиеся регуляторные требования Европейского союза. Стоит отметить, что Apple уже предоставила пользователям iPhone в ЕС возможность выбирать сторонние приложения по умолчанию для выполнения ряда функций, таких как веб-серфинг, обмен сообщениями и навигация.