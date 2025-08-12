Apple впервые с 2017 года поднимет цену на iPhone

Apple впервые с 2017 года поднимет цену iPhone 17 Pro и 17 Pro Max на $50. Об этом сообщает издание Macworld.

Согласно прогнозам аналитиков инвестиционного банка Jefferies, стартовая цена будущих iPhone 17 Pro и 17 Pro Max может вырасти на $50. Основными причинами такого повышения называются растущие затраты на компоненты и введенные пошлины на товары из Китая.

Потенциальное увеличение стоимости связано с необходимостью компенсировать производственные издержки и тарифы, введенные ранее. По мнению экспертов, они продолжают влиять на ценообразование. Отмечается, что в прогноз пока не включены возможные дополнительные затраты, связанные с новыми пошлинами в Индии.

На фоне этих экономических факторов Apple активно развивает свои инициативы в области искусственного интеллекта. Генеральный директор Тим Кук отметил, что компания добилась «хорошего прогресса в создании более персонализированной Siri». Старший вице-президент по разработке программного обеспечения Крейг Федериги на внутреннем совещании сотрудников заявил, что Apple готова представить «гораздо большее обновление» Siri, чем планировалось изначально.

Тим Кук также подтвердил готовность Apple к сделкам по слиянию и поглощению (M&A), которые могут ускорить разработку в сфере ИИ.