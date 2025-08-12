23:58
USD 87.35
EUR 101.46
RUB 1.10
Техноблог

Apple впервые с 2017 года поднимет цену на iPhone

Apple впервые с 2017 года поднимет цену iPhone 17 Pro и 17 Pro Max на $50. Об этом сообщает издание Macworld.

Согласно прогнозам аналитиков инвестиционного банка Jefferies, стартовая цена будущих iPhone 17 Pro и 17 Pro Max может вырасти на $50. Основными причинами такого повышения называются растущие затраты на компоненты и введенные пошлины на товары из Китая.

Потенциальное увеличение стоимости связано с необходимостью компенсировать производственные издержки и тарифы, введенные ранее. По мнению экспертов, они продолжают влиять на ценообразование. Отмечается, что в прогноз пока не включены возможные дополнительные затраты, связанные с новыми пошлинами в Индии.

На фоне этих экономических факторов Apple активно развивает свои инициативы в области искусственного интеллекта. Генеральный директор Тим Кук отметил, что компания добилась «хорошего прогресса в создании более персонализированной Siri». Старший вице-президент по разработке программного обеспечения Крейг Федериги на внутреннем совещании сотрудников заявил, что Apple готова представить «гораздо большее обновление» Siri, чем планировалось изначально.

Тим Кук также подтвердил готовность Apple к сделкам по слиянию и поглощению (M&A), которые могут ускорить разработку в сфере ИИ.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/339199/
просмотров: 152
Версия для печати
Материалы по теме
Ультратонкие смартфоны Samsung станут еще тоньше
Apple запретила официальным сервисным центрам ремонтировать старые Apple Watch
Корпорация Apple запустила страховку на все свои гаджеты
Первый в мире смартфон с вентилятором и влагозащитой представил Китай
В Китае выпустили Android-смартфон, который работает с Apple Watch и iPhone
Семья Трампа хочет продавать смартфоны с золотым корпусом под брендом T1 Phone
Apple представила новый дизайн операционных систем
Экран iPhone 17 будет увеличен и практически станет идентичен iPhone 17 Pro
Подборку лучших смартфонов мая назвали эксперты
Сразу два производителя стали лидерами на рынке смартфонов Китая
Популярные новости
Ультратонкие смартфоны Samsung станут еще тоньше Ультратонкие смартфоны Samsung станут еще тоньше
Функция карт с&nbsp;доступом к&nbsp;местоположению пользователей появилась в&nbsp;Instagram Функция карт с доступом к местоположению пользователей появилась в Instagram
Италия построит самый длинный в&nbsp;мире висячий мост: соединит Сицилию с&nbsp;материком Италия построит самый длинный в мире висячий мост: соединит Сицилию с материком
В&nbsp;роли Джульетты красный пикап. В&nbsp;Эстонии грузовики и&nbsp;экскаваторы сыграли пьесу В роли Джульетты красный пикап. В Эстонии грузовики и экскаваторы сыграли пьесу
Бизнес
MEGA яркое лето: Hawaii Party на&nbsp;Иссык-Куле MEGA яркое лето: Hawaii Party на Иссык-Куле
Принимайте оплату без комиссий вместе с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Принимайте оплату без комиссий вместе с «Оптима Банком»
Kia Kyrgyzstan объявляет старт продаж нового седана Kia Soluto в&nbsp;Кыргызстане Kia Kyrgyzstan объявляет старт продаж нового седана Kia Soluto в Кыргызстане
Минприроды и&nbsp;&laquo;Элдик Банк&raquo; будут сотрудничать в&nbsp;сфере экологии и&nbsp;ESG Минприроды и «Элдик Банк» будут сотрудничать в сфере экологии и ESG
12 августа, вторник
23:37
Apple впервые с 2017 года поднимет цену на iPhone Apple впервые с 2017 года поднимет цену на iPhone
23:08
Таласский ЦОВП намерен приобрести новый цифровой рентген-аппарат
22:23
В Китае молодые люди платят за возможность притворяться, что они работают
22:00
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
21:43
Деревья вдоль дороги Александровка — Асылбаш сохнут из-за отсутствия полива