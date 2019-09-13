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Техноблог

iPhone 11 Pro оказался мощнее всех флагманов на Android

Фото Engadget. iPhone 11 Pro

Новое поколение iPhone получило топовый чип A13 Bionic. На презентации Apple заявила, что это самая быстрая система на рынке, пишет портал @hi-tech.

На сайте бенчмарка Geekbench появились первые результаты теста iPhone 11 Pro. В синтетике смартфон показал очень впечатляющие результаты, сообщил портал 91mobiles.

В режиме одного ядра смартфон с A13 Bionic набрал 5 тысяч 472 балла, в многоядерном — 13 тысяч 769 баллов. Для сравнения, Samsung Galaxy Note+ с процессором Exynos 9825 и 12 гигабайтами оперативной памяти показал результат 4 тысячи 515 и 10 тысяч 313 баллов в аналогичном тесте.

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Правда, размер оперативной памяти iPhone 11 Pro вызывает вопросы. Вчера инсайдер @OnLeaks опубликовал подробности об объеме оперативной памяти новых моделей iPhone. По информации блогера, Pro-версии смартфона получили по 6 гигабайт оперативной памяти, а iPhone 11 — 4 гигагайта.

Данные об оперативной памяти новых моделей iPhone пока не имеют подтверждения — устройства еще не поступили в продажу. На прилавках они появятся после 20 сентября.
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