iPhone 11 Pro оказался мощнее всех флагманов на Android

Новое поколение iPhone получило топовый чип A13 Bionic. На презентации Apple заявила, что это самая быстрая система на рынке, пишет портал @hi-tech.

На сайте бенчмарка Geekbench появились первые результаты теста iPhone 11 Pro. В синтетике смартфон показал очень впечатляющие результаты, сообщил портал 91mobiles.

В режиме одного ядра смартфон с A13 Bionic набрал 5 тысяч 472 балла, в многоядерном — 13 тысяч 769 баллов. Для сравнения, Samsung Galaxy Note+ с процессором Exynos 9825 и 12 гигабайтами оперативной памяти показал результат 4 тысячи 515 и 10 тысяч 313 баллов в аналогичном тесте.

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Правда, размер оперативной памяти iPhone 11 Pro вызывает вопросы. Вчера инсайдер @OnLeaks опубликовал подробности об объеме оперативной памяти новых моделей iPhone. По информации блогера, Pro-версии смартфона получили по 6 гигабайт оперативной памяти, а iPhone 11 — 4 гигагайта.

Данные об оперативной памяти новых моделей iPhone пока не имеют подтверждения — устройства еще не поступили в продажу. На прилавках они появятся после 20 сентября.