Премьера года: линейка новых iPhone 11 особо не удивила

Apple провела традиционную сентябрьскую презентацию, на которой показала три новых iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Об этом сообщил портал @hi-tech.

По его данным, iPhone 11 мало чем отличается от прошлогоднего iPhone XR. Главное изменение дизайна — два новых цвета, зеленый и фиолетовый, и новое оформление камеры. В остальном он выглядит как прошлогодний флагман. Экран остался прежним, та же IPS-матрица с разрешением HD+ и диагональю 6,1 дюйма.

Фото Apple. iPhone 11

В iPhone 11 появилась вторая камера с ультраширокоугольным объективом. Она позволяет снимать пейзажи, необычные портреты и другие фото с панорамным эффектом. Появились отдельный ночной режим для съемки в темноте и функция Deep Fusion, которая будет объединять девять фотографий в одну, чтобы получить высоко детализированный снимок.

iPhone 11 работает на новом процессоре Apple A13 Bionic, который опять назвали самым мощным на рынке. Из бонусов: корпус защищен по стандарту IP68, сканер Face ID работает на 30 процентов быстрее и с большим углом обзора, батарейка живет на час дольше, чем у самого живучего iPhone XR.

Цена — от 60 тысяч сомов.

Два других смартфона, iPhone 11 Pro и 11 Pro Max, стали прямым продолжением моделей iPhone XS и XS Max. Они выглядят так же, только камер три. К основному набору обычной и телефотокамеры добавили широкоугольную — такую же, как в обычном iPhone 11.

Смартфон делает фото на три камеры одновременно. После съемки можно выбрать подходящий кадр от каждого объектива, меняя угол обзора. А еще фронтальная камера научилась записывать замедленное видео — компания назвала это «слоуфи».

В остальном они мало чем отличаются от прошлогодних моделей, если не считать новый цвет корпуса — темно-зеленый. Установлен новый процессор Apple A13, улучшена технология Face ID, автономность стала немного больше.

Несколько увеличили яркость дисплея, но остальные характеристики не изменились — 5,8 и 6,5 дюйма, OLED. Единственное — в новых флагманах Apple убрала 3D Touch.

Зато в комплекте Pro-айфонов мощная зарядка. Заметно увеличилась автономность: 11 Pro работает на 4 часа дольше предшественника, а 11 Pro Max — на 5. Объем минимальной памяти не изменился — все еще 64 гигабайта.

Цена — от 90 тысяч сомов за iPhone 11 Pro и от 100 тысяч за 11 Pro Max.