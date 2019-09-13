Табун «Мустангов». Ford установил мировой рекорд парада автомобилей

Сразу 1 тысяча 326 владельцев легендарных спортивных автомобилей «Мустанг» со всей Европы встретились на испытательном полигоне Ford в Ломмеле (Бельгия). Об этом пишет издание «За рулем».

В итоге они установили новый мировой рекорд по наибольшему количеству автомобилей, участвующих в параде. Предыдущий мировой рекорд зафиксировали 3 декабря 2017 года в Толуке (Мексика), когда на парад съехалось 960 автомобилей «Мустанг».

На параде в Ломмеле представили все серии классической спортивной модели с момента ее выхода на рынок в 1964 году.

Кстати, в Бельгии на душу населения приходится больше «Мустангов», чем в любой другой европейской стране.