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Техноблог

Табун «Мустангов». Ford установил мировой рекорд парада автомобилей

Фото YouTube. Парад «Мустангов»

Сразу 1 тысяча 326 владельцев легендарных спортивных автомобилей «Мустанг» со всей Европы встретились на испытательном полигоне Ford в Ломмеле (Бельгия). Об этом пишет издание «За рулем».

В итоге они установили новый мировой рекорд по наибольшему количеству автомобилей, участвующих в параде. Предыдущий мировой рекорд зафиксировали 3 декабря 2017 года в Толуке (Мексика), когда на парад съехалось 960 автомобилей «Мустанг».

На параде в Ломмеле представили все серии классической спортивной модели с момента ее выхода на рынок в 1964 году.

Кстати, в Бельгии на душу населения приходится больше «Мустангов», чем в любой другой европейской стране.
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