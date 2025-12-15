Кыргызстанец установил новый рекорд. Он переместил семь вагонов на шесть метров

Спортсмен-экстремал Алексей Тепляшин установил новый рекорд Кыргызстана. На территории железнодорожного вокзала в Бишкеке молодой человек переместил на расстояние шести метров семь грузовых полувагонов весом 165 тонн 900 килограммов. Об этом он рассказал журналисту 24.kg.
«Посмотрел как баатыры-силачи занимаются этим спортивным направлением, мне стало интересно, а смогу ли я. Стал готовиться, тренироваться, и результат удовлетворил, решил не останавливаться на достигнутом, а идти за новыми рекордами», — делится спортсмен.
Весной 2026 года Алексей Тепляшин планирует установить новый рекорд и переместить уже восемь вагонов. В его планах установить рекорд и в Центральной Азии.