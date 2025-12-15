17:24
Спорт

Кыргызстанец установил новый рекорд. Он переместил семь вагонов на шесть метров

Фото предоставлено Алексеем Тепляшиным

Спортсмен-экстремал Алексей Тепляшин установил новый рекорд Кыргызстана. На территории железнодорожного вокзала в Бишкеке молодой человек переместил на расстояние шести метров семь грузовых полувагонов весом 165 тонн 900 килограммов. Об этом он рассказал журналисту 24.kg.

Отметим, Алексей Тепляшин занимается силовым экстримом более четырех лет, помимо перетягивания вагонов и автобусов, гнет гвозди, ломает болты, скручивает сковороды, рвет руками колоды карт.

«Посмотрел как баатыры-силачи занимаются этим спортивным направлением, мне стало интересно, а смогу ли я. Стал готовиться, тренироваться, и результат удовлетворил, решил не останавливаться на достигнутом, а идти за новыми рекордами», — делится спортсмен.

предоставлено Алексеем Тепляшиным
Фото предоставлено Алексеем Тепляшиным
Для этого он активно тренируется, где только можно: в спортзале, на природе, дома. Инвентарем служат как спортивные тренажеры, так и камни, мешки с песком и другое.

Весной 2026 года Алексей Тепляшин планирует установить новый рекорд и переместить уже восемь вагонов. В его планах установить рекорд и в Центральной Азии.
