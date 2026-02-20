10:43
В Москве снова зафиксирован рекордный снегопад: 49 процентов от месячной нормы

В Москве снова зафиксирован снегопад, побивший рекорд на этот раз 1970 года. Об этом сообщил российский синоптик Михаил Леус.

По его словам, на базовой метеостанции ВДНХ за сутки выпало 21 мм осадков, что составило 49 процентов от месячной нормы февраля и превысило прежний рекорд 1970 года.

«Роскосмос»
Фото «Роскосмос»

«Роскосмос» опубликовал снимки циклона Валли, сделанные со спутника. Балканский циклон пришел в Россию из Болгарии. 

Рекорды также обновлены в Подмосковье, а в районе Приокско-Террасного заповедника выпало 27 мм — почти две трети нормы.

Из-за снегопада в московских аэропортах были отменены и задержаны десятки рейсов, на дорогах образовались 9-балльные пробки, около 250 застрявших грузовиков вытащили из-под сугробов.  

Напомним, 10 января рекордный за последние 50 лет снегопад также был зафиксирован в Москве. За сутки в столице России тогда выпало 42 процента от месячной нормы осадков
