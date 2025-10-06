10:28
Экономика

В 2025 году в сельском хозяйстве КР зарегистрирован ряд рекордных показателей

В результате государственной поддержки в 2025 году агробизнесмены (фермеры) добились ряда республиканских и мировых рекордов в сельском хозяйстве. Об этом сообщил заместитель председателя кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев на церемонии открытия Центра обслуживания фермеров в Сузакском районе.

Так:

— в Жайылском районе с гектара собрано 120 тонн помидоров — это мировой рекорд;
— в Лейлеке урожайность лука составила 113 тонн с гектара;
— в Манасском районе фермеры собрали до 120 тонн болгарского перца с гектара;
— в Кочкоре урожайность картофеля достигла 30-35 тонн с гектара;
— в Ак-Талаа фермерское хозяйство достигло высоких показателей по породе «Ангус» — 10-месячные телята продаются по 100 тысяч сомов, самый крупный бык весит 1,5 тонны.

Также Бакыт Торобаев сказал собравшимся, что определены приоритетные направления с целью вывода аграрного сектора на новый уровень:

1. Цифровая платформа — центры обслуживания фермеров. Объявлен новый цифровой этап в агросекторе — создание единой системы цифровой платформы и центров обслуживания фермеров. Это обеспечит каждому крестьянину доступ к знаниям, рынкам и финансовым источникам. Такой подход поможет устранить коррупционные проявления и бюрократию.

2. Использование «умных» ирригационных систем. Для экономии воды ирригация будет включена в систему управляемых ресурсов — с точным учетом воды и справедливым, устойчивым распределением среди населения.

3. Переработка сельскохозяйственного сырья. Обеспечение предприятий современным оборудованием и достаточным объемом сырья. Это создаст добавленную стоимость, повысит конкурентоспособность на мировом рынке в соответствии с международными стандартами качества.

4. «С поля — в мир». Для повышения экспортного потенциала будут развиваться кооперация хозяйств, логистика, сублимация (шоковая заморозка) и продвижение кыргызского сельского хозяйства на глобальный рынок под «зеленым» брендом.

Реализация этих приоритетных направлений сделает сельское хозяйство Кыргызстана конкурентоспособной, экспортно ориентированной и инновационной отраслью. Самое главное — вырастет доход крестьян и фермеров, а уровень жизни в сельской местности значительно улучшится.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/346091/
просмотров: 140
