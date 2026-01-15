12:03
USD 87.45
EUR 101.85
RUB 1.11
Экономика

Цены на медь на бирже LME установили новый исторический максимум

Цены на медь на Лондонской бирже металлов (LME) установили новый исторический максимум, впервые поднявшись выше $13 тысяч за тонну. Эксперты прогнозируют, что в этом году рост стоимости меди может продолжиться.

Котировки фьючерсов с поставкой через три месяца выросли на 2,65 процента и на максимуме достигли $13 тысяч 390 за тонну. 

Медь обновляет исторические максимумы на фоне опасений рынка по поводу дефицита и ожиданий, что ситуация в Венесуэле может ускорить гонку за важнейшими полезными ископаемыми, пишет Reuters.

Эксперты Goldman Sachs назвали медь фаворитом среди металлов в 2026-м. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/357886/
