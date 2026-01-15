Цены на медь на бирже LME установили новый исторический максимум

Цены на медь на Лондонской бирже металлов (LME) установили новый исторический максимум, впервые поднявшись выше $13 тысяч за тонну. Эксперты прогнозируют, что в этом году рост стоимости меди может продолжиться.

Котировки фьючерсов с поставкой через три месяца выросли на 2,65 процента и на максимуме достигли $13 тысяч 390 за тонну.

Медь обновляет исторические максимумы на фоне опасений рынка по поводу дефицита и ожиданий, что ситуация в Венесуэле может ускорить гонку за важнейшими полезными ископаемыми, пишет Reuters.

Эксперты Goldman Sachs назвали медь фаворитом среди металлов в 2026-м.