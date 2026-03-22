Мировой рекорд. В Алматы в Нооруз установили самый большой шанырак

В Алматы в Нооруз установили самый большой шанырак. Об этом сообщает акимат города.

Отмечается, что торжественная регистрация события состоялась перед началом праздничного концерта в Парке первого президента Казахстана.

Установленный шанырак (круглая деревянная конструкция в верхней части юрты, которая соединяет уыки и завершает каркас жилища) высотой более 11 метров и диаметром свыше 20 метров был занесен в мировую книгу рекордов Global Best of Records. Специально к этому событию был изготовлен сырлы сырмак длиной более 100 метров.

Книга рекордов Global Best of Records входит в число известных мировых реестров наряду с Книгой рекордов Гиннесса. Она является одной из крупнейших в мире и объединяет 89 стран, говорится в сообщении.