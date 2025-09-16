Новый мировой рекорд в прыжках с шестом установлен на чемпионате мира: 6,30

Новый мировой рекорд в прыжках с шестом установлен на чемпионате мира, который проходит в Токио (Япония).

Фото Reuters. 25-летний Арман Дюплантис из Швеции в третий раз стал чемпионом мира, взяв высоту 6,30 метра

25-летний Арман Дюплантис из Швеции в третий раз стал чемпионом мира, установив свой 14-й рекорд, взяв высоту 6,30 метра

Свой первый рекорд спортсмен установил в феврале 2020 года, прыгнув на 6,17 метра. С тех пор он побил державшийся с 1994 года рекорд Сергея Бубки на открытых аренах и поднял планку на 14 сантиметров.

Арман Дюплантис — двукратный олимпийский чемпион в этой дисциплине, также он выиграл мировые первенства в 2022 и 2023 годах, трижды побеждал на чемпионатах Европы.