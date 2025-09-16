14:25
USD 87.45
EUR 102.64
RUB 1.04
Спорт

Новый мировой рекорд в прыжках с шестом установлен на чемпионате мира: 6,30

Новый мировой рекорд в прыжках с шестом установлен на чемпионате мира, который проходит в Токио (Япония).

Reuters
Фото Reuters. 25-летний Арман Дюплантис из Швеции в третий раз стал чемпионом мира, взяв высоту 6,30 метра

25-летний Арман Дюплантис из Швеции в третий раз стал чемпионом мира, установив свой 14-й рекорд, взяв высоту 6,30 метра

Свой первый рекорд спортсмен установил в феврале 2020 года, прыгнув на 6,17 метра. С тех пор он побил державшийся с 1994 года рекорд Сергея Бубки на открытых аренах и поднял планку на 14 сантиметров.

Арман Дюплантис — двукратный олимпийский чемпион в этой дисциплине, также он выиграл мировые первенства в 2022 и 2023 годах, трижды побеждал на чемпионатах Европы.
Ссылка: https://24.kg/sport/343673/
просмотров: 121
Версия для печати
Материалы по теме
В России биржевые цены на бензин Аи-95 установили исторический рекорд
Запасы золота Нацбанка Кыргызстана установили рекорд
Рекорды продолжаются. Стоимость биткоина впервые поднялась выше $120 тысяч
Кыргызстан демонстрирует рекордный экономический рост в первом квартале — кабмин
Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки, забросив 895-ю шайбу
Овечкин повторил рекорд Гретцки по количеству голов в чемпионатах НХЛ
В США сенатор выступал более 24 часов без перерыва против Дональда Трампа
Это рекорд: в Кыргызстане сдали более 2 миллионов квадратных метров жилья
2024 год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений
Температуралык рекорддор. Бишкекте эң суук күн 1954-жылдын 28-декабрында болгон
Популярные новости
История русской девушки-улакчи из&nbsp;Орловки покорила соцсети История русской девушки-улакчи из Орловки покорила соцсети
Криштиану Роналду получил награду &laquo;Лучший футболист всех времен&raquo; Криштиану Роналду получил награду «Лучший футболист всех времен»
Чемпионат мира по&nbsp;борьбе: как выступают члены сборной Кыргызстана Чемпионат мира по борьбе: как выступают члены сборной Кыргызстана
Эрназар Акматалиев стартовал с&nbsp;победы на&nbsp;чемпионате мира по&nbsp;борьбе Эрназар Акматалиев стартовал с победы на чемпионате мира по борьбе
Бизнес
MEGA открыла новый центр продаж и&nbsp;обслуживания в&nbsp;Ошской области MEGA открыла новый центр продаж и обслуживания в Ошской области
Смартфоны HONOR с&nbsp;подарками в&nbsp;O!Store: рюкзак, термос и&nbsp;не&nbsp;только Смартфоны HONOR с подарками в O!Store: рюкзак, термос и не только
Выгодная акция от&nbsp;MegaPay для предпринимателей южного региона Выгодная акция от MegaPay для предпринимателей южного региона
Аламединский филиал &laquo;Айыл Банка&raquo; переехал в&nbsp;новый офис Аламединский филиал «Айыл Банка» переехал в новый офис
16 сентября, вторник
14:20
MEGA открыла новый центр продаж и обслуживания в Ошской области MEGA открыла новый центр продаж и обслуживания в Ошской...
14:16
Новый мировой рекорд в прыжках с шестом установлен на чемпионате мира: 6,30
14:09
В Кыргызстане с 1 октября 2025 года повышают пенсии — глава кабмина
14:07
Кадастровый монстр. Депутаты отклонили спорный законопроект
14:00
Продукты продолжают дорожать. На что в Кыргызстане заметнее всего выросли цены