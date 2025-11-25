Минтранс отчитался о рекордах в строительстве дорог

Министерство транспорта и коммуникаций отчиталось о рекордах в строительстве дорог в 2025 году.

По данным пресс-службы ведомства, за отчетный период уложено 1 тысяча 430 километров асфальта и перевыполнен план. Работы будут продолжаться по погодным условиям.

Особое внимание уделяется реконструкции стратегических, государственных и местных дорог, а также международных коридоров, 80 процентов которых финансируется из госбюджета.

В Минтрансе напомнили, что в 2021 году было заасфальтировано 175 километров дорог, в 2022 году — 488 километров, в 2023 году — 673 километра, в 2024 году — 802 километра.

Ожидается, что к концу текущего года нынешний рекорд будет увеличен.