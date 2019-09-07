С техническими проблемами при испытаниях нового лайнера столкнулся Boeing

Американская авиастроительная корпорация Boeing столкнулась с техническими проблемами во время испытаний нового лайнера Boeing-777X. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на агентство France-Presse (AFP).

По его данным, испытания прервали после обнаружения неполадки. Отмечается, что на них присутствовали инспекторы Федерального авиационного управления США.

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Представитель Boeing отказался отвечать на вопрос AFP о том, будут ли первые полеты воздушного судна, запланированные на начало 2020 года, отложены из-за обнаружения неисправности. «Инцидент изучают, команда работает над тем, чтобы определить причины проблемы», — отметил он.

В чем именно заключается неполадка, не сообщают.

В июле Boeing приняла решение перенести первый полет лайнера 777X на начало 2020 года в связи с проблемами с разработкой двигателя. Изначально он планировался на осень 2019 года, а первые поставки заказчикам ожидались в 2020-м.

Новейший широкофюзеляжный лайнер Boeing-777X — самый длинный пассажирский самолет в мире. Новая модель также должна стать самым крупным в мире пассажирским воздушным судном с двумя двигателями.