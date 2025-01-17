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Техноблог

Boeing в прошлом году поставил в два раза меньше самолетов, чем Airbus

Boeing в прошлом году поставил в два раза меньше самолетов, чем Airbus. Об этом сообщается в Telegram-канале «Авиатранспортное обозрение».

Boeing
Фото Boeing. Boeing в прошлом году поставил в два раза меньше самолетов, чем Airbus

За 2024-й американский производитель передал заказчикам 348 коммерческих авиалайнеров (в 2023 году — 528). Это рекордно низкое количество поставок со времени пандемии.

Количество новых заказов сократилось более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом.

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Отмечается, что проблемы с качеством продукции, ужесточение надзора со стороны регуляторов, задержки поставок компонентов и семинедельная забастовка нанесли по производству удар, от которого корпорации еще долго предстоит восстанавливаться.

Из поставленных за 2024-й 348 воздушных судов 265 — это Вoeing 737, 18 В-767, 14 В-777 и 51 В-787.

По количеству заказов сокращение оказалось также существенным: если в 2023-м после отказов осталось 1 тысяча 314, то в прошлом году «чистыми» — 377.

Самой большой потерей для портфеля заказов стало официальное аннулирование контракта на 135 В-737MAX и В-787 от прекратившей деятельность индийской авиакомпании Jet Airways. Boeing внес эти изменения по результатам постановления суда о ликвидации перевозчика в ноябре прошлого года.

На конец 2024-го количество предстоящих к выполнению заказов (backlog) американского производителя составляет 6 тысяч 245 самолетов.

Европейский конкурент Airbus уже в шестой раз подряд превосходит американского авиастроителя по всем показателям: поставлено 766 самолетов, зарегистрировано 826 заказов.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/317042/
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