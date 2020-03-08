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Техноблог

Боевой «вертолет будущего» представила компания Boeing

Фото Boeing. Концепт боевого «вертолета будущего»

Пентагон объявил крупный конкурс на обновление вертолетного парка. Последним представила свой концепт компания Boeing, который не отстает от конкурентов в части футуристичности, сообщила «Популярная механика».

Концепт Boeing получил три винта — несущий, рулевой и толкающий. Пока безымянный концепт Boeing крыльев не получил. Вооружение спрятано внутри фюзеляжа для снижения радиолокационной заметности и улучшения аэродинамики, а кабина полностью «стеклянная», то есть вместо классических приборов пилоту и оператору вооружений предстоит работать с большими дисплеями.

Конкурс на создание перспективного разведывательно-ударного летательного аппарата является, пожалуй, первым действительно важным тендером подобного рода за последние лет тридцать.

В марте 2020 года отберут двух финалистов, которым предстоит воплотить задумки в виде прототипов для испытаний.

Boeing
Фото Boeing. Концепт боевого «вертолета будущего»

Помимо Boeing и Bell Textron за контракт Пентагона соревнуются Karem Aircraft (в партнерстве с Northrop Grumman и Raytheon), AVX Aicraft, а также Sikorsky, принадлежащий Lockheed Martin.

Бороться, на самом деле, есть за что. Военные уже почти шесть лет лишены своей легкой «птички» Bell OH-58 Kiowa, которую списали за устаревание, износ и для экономии средств. Ее роль выполняют то AH-64 Apache (дорого и опасно), то беспилотники (не так удобно, да и поддержка огнем не всегда возможна).

Boeing
Фото Boeing. Концепт боевого «вертолета будущего»

Кроме того, Пентагон недавно заявил, что результатом конкурса станет замена почти половина парка «Апачей», а это около 350 машин.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/145691/
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