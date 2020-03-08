Боевой «вертолет будущего» представила компания Boeing

Пентагон объявил крупный конкурс на обновление вертолетного парка. Последним представила свой концепт компания Boeing, который не отстает от конкурентов в части футуристичности, сообщила «Популярная механика».

Концепт Boeing получил три винта — несущий, рулевой и толкающий. Пока безымянный концепт Boeing крыльев не получил. Вооружение спрятано внутри фюзеляжа для снижения радиолокационной заметности и улучшения аэродинамики, а кабина полностью «стеклянная», то есть вместо классических приборов пилоту и оператору вооружений предстоит работать с большими дисплеями.

Конкурс на создание перспективного разведывательно-ударного летательного аппарата является, пожалуй, первым действительно важным тендером подобного рода за последние лет тридцать.

В марте 2020 года отберут двух финалистов, которым предстоит воплотить задумки в виде прототипов для испытаний.

Фото Boeing. Концепт боевого «вертолета будущего»

Помимо Boeing и Bell Textron за контракт Пентагона соревнуются Karem Aircraft (в партнерстве с Northrop Grumman и Raytheon), AVX Aicraft, а также Sikorsky, принадлежащий Lockheed Martin.

Бороться, на самом деле, есть за что. Военные уже почти шесть лет лишены своей легкой «птички» Bell OH-58 Kiowa, которую списали за устаревание, износ и для экономии средств. Ее роль выполняют то AH-64 Apache (дорого и опасно), то беспилотники (не так удобно, да и поддержка огнем не всегда возможна).

Фото Boeing. Концепт боевого «вертолета будущего»

Кроме того, Пентагон недавно заявил, что результатом конкурса станет замена почти половина парка «Апачей», а это около 350 машин.