На борту украинского Boeing были граждане семи государств

Среди пассажиров разбившегося под Тегераном украинского самолета были граждане Ирана, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана, экипаж — украинцы, сообщает интернет-издание «Обозреватель» со ссылкой на источник.
По данным СМИ, на борту лайнера было «около 13» членов экипажа, остальные — пассажиры.
BBC также со ссылкой на МИД Украины сообщает о гражданстве погибших: Иран — 82, Канада — 63, Германия — 3, Британия — 3, Швеция — 10, Афганистан — 4 и Украина — 11 (9 членов экипажа и 2 пассажира).
Напомним, украинский Boeing потерпел крушение сегодня утром у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Все пассажиры погибли. По официальной версии, причиной трагедии стало возгорание двигателя.