На борту украинского Boeing были граждане семи государств

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По данным СМИ, на борту лайнера было «около 13» членов экипажа, остальные — пассажиры.

BBC также со ссылкой на МИД Украины сообщает о гражданстве погибших: Иран — 82, Канада — 63, Германия — 3, Британия — 3, Швеция — 10, Афганистан — 4 и Украина — 11 (9 членов экипажа и 2 пассажира).