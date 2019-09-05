Facebook направит на сайт ВОЗ пользователей, которые ищут информацию о прививках

Facebook и Instagram отправят на сайт ВОЗ пользователей, которые ищут информацию о прививках. Об этом сообщает CNN.

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По данным издания, таким образом в социальных сетях планируют бороться с распространением дезинформации о прививках.

«На Facebook и Instagram будут появляться информационные всплывающие окна, когда пользователи будут искать контент или посещать группы, нажимать на хештег, связанные с вакцинами», — отмечает издание.

Если пользователь находится в Соединенных Штатах, всплывающее окно свяжет его с Центрами по контролю и профилактике заболеваний США для получения достоверной информации о вакцинах. Пользователей, находящихся за пределами Америки, — со Всемирной организацией здравоохранения.

Фото CNN.com

В издании отмечают, что запуск происходит одновременно с тем, что в Соединенных Штатах произошла вспышка кори. С начала года подтверждено более 1,2 тысячи случаев в 31 штате.

«Вспышки также распространились по всему миру, в результате чего четыре европейские страны потеряли свой статус без кори. Эксперты в области общественного здравоохранения указали, что анти-вакцинный контент в интернете играет важную роль в уменьшении числа прививок против некоторых заболеваний, что приводит к вспышкам кори и другим заболеваниям», — отмечает издание.

В CNN напомнили, что ранее Facebook снизил рейтинг групп и страниц, распространяющих дезинформацию о вакцинах, в своих новостях и поиске. Теперь образовательные всплывающие окна являются еще одним шагом в борьбе с распространением дезинформации.

По данным издания Хайтек функция пока работает только при запросе на английском языке.