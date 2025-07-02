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Общество

Вызовы в области плановой вакцинации в Кыргызстане сохраняются

Министерство здравоохранения Кыргызстана, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (ГАВИ), ВОЗ и ЮНИСЕФ проводят годовую оценку сотрудничества и обсудили дальнейшие шаги по укреплению программы иммунизации.

По данным пресс-центра Минздрава, в республике внедрен электронный реестр вакцинации, модернизирована инфраструктура «холодовой цепи», улучшены логистика и хранение вакцин.

Более 55 тысяч детей в труднодоступных районах привиты мобильными бригадами. В условиях вспышки кори при поддержке ЮНИСЕФ поставлено свыше 1,8 миллиона доз вакцины против кори и краснухи.

Однако сохраняются вызовы. Согласно данным Республиканского центра иммунопрофилактики, охват профилактическими прививками за прошлый год «ПЕНТА 3» составил 84 процента, что меньше, чем в 2023-м.

Также растет нерешительность в отношении прививок, особенно среди уязвимых групп.

Это подчеркивает важность информационной работы и обеспечения равного доступа к услугам.

При этом уровень отказов от прививок по религиозным убеждениям снизился с 62 процентов в 2019 году до 45 процентов в 2024-м.

Регулярная плановая иммунизация остается одной из наиболее экономически эффективных стратегий, позволяющей значительно снизить уровень детской заболеваемости, смертности и инвалидности.

Кыргызстан остается одной из двух стран в Центральной Азии, продолжающих получать поддержку ГАВИ. Это уникальная возможность устранить пробелы и защитить население, особенно детей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334931/
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