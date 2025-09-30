За блокировку аккаунта Дональда Трампа YouTube заплатит $24,5 миллиона

Видеохостинг YouTube согласился выплатить $24,5 миллиона для урегулирования судебного иска президента США, связанного с временной блокировкой его аккаунта в 2021 году. Об этом сообщило агентство AP.

Согласно условиям сделки, $22 миллиона из суммы направят организации Trust for the National Mall, отвечающей за строительство бального зала в Белом доме. Оставшиеся деньги распределят между другими истцами по делу, среди которых писательница Наоми Вульф и Американский консервативный союз.

Alphabet, которой принадлежит YouTube, стала третьей крупной технологической компанией, урегулировавшей судебный спор с Дональдом Трампом. В январе Meta Platforms согласилась выплатить $25 миллионов для урегулирования иска американского президента, связанного с приостановкой действия его аккаунта в Facebook. Компания X согласилась урегулировать иск, который глава Белого дома подал против Twitter, за $10 миллионов.

Аккаунты Дональда Трампа в Facebook, Instagram, YouTube и Twitter заблокировали после того, как его сторонники, недовольные результатами президентских выборов, ворвались в здание Капитолия 6 января 2021 года. Руководство соцсетей решило, что он своими сообщениями потворствовал этой акции.