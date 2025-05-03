09:54
USD 87.45
EUR 99.46
RUB 1.07
Общество

Вспышка кори. Наверстывающую иммунизацию в Кыргызстане запустят с 12 мая

В Кыргызстане с 12 мая 2025 года планируется старт кампании по наверстывающей иммунизации населения. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

По его данным, в настоящее время ведется активная подготовка: осуществляется поставка вакцин и расходных материалов в регионы, проводится работа с календарем прививок, готовятся информационные и раздаточные материалы.

Читайте по теме
Вспышка кори. С начала 2025 года в КР скончались девять детей

Отметим, ситуация по заражению корью в республике остается напряженной: с начала этого года зарегистрировано более 6,1 тысячи случаев. Сохраняется высокий уровень отказов от плановой иммунизации против кори и краснухи.

В целях локализации заболеваемости Минздрав издал приказ № 380 от 11 апреля 2025-го «О проведении наверстывающей иммунизации детей, подростков и взрослых, пропустивших сроки Календаря профилактических прививок КР».

С 14 по 26 апреля во всех регионах страны проведены тренинги для медицинских работников по вопросам организации и проведения наверстывающей иммунизации. Обучено более 2 тысяч специалистов из учреждений первичной медико-санитарной помощи и служб общественного здравоохранения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328017/
просмотров: 244
Версия для печати
Материалы по теме
Вспышка кори. В Кыргызстане зарегистрировано уже более 6 тысяч случаев
Вспышка кори. С начала 2025 года в КР скончались девять детей
Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
Началась Всемирная неделя иммунизации
Вакцинация детей. Школы примут всех, заверили в Минобразования
Почему невакцинированных детей не принимают в школу? Минздрав ответил депутату
Депутат назвал незаконным решение не принимать в школу невакцинированных детей
Почти 5 тысяч случаев кори зарегистрировано в Кыргызстане с начала года
Прием в 1-й класс. Невакцинированных детей в школу не возьмут
Вспышка кори. В апреле пройдет кампания по дополнительной иммунизации
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Диета или упражнения? Десять вопросов о&nbsp;том, как правильно похудеть к&nbsp;лету Диета или упражнения? Десять вопросов о том, как правильно похудеть к лету
Майские праздники. Где можно отдохнуть за&nbsp;пределами Бишкека и&nbsp;сколько это стоит Майские праздники. Где можно отдохнуть за пределами Бишкека и сколько это стоит
В&nbsp;России наблюдается значительный рост числа родителей из&nbsp;стран Центральной Азии В России наблюдается значительный рост числа родителей из стран Центральной Азии
Бизнес
Отдых с&nbsp;кешбэком: до&nbsp;5&nbsp;процентов на&nbsp;развлечения с&nbsp;Bakai Bank Отдых с кешбэком: до 5 процентов на развлечения с Bakai Bank
НПС &laquo;Элкарт&raquo; поздравляет всех граждан с&nbsp;предстоящими майскими праздниками! НПС «Элкарт» поздравляет всех граждан с предстоящими майскими праздниками!
&laquo;Капитал Банк&raquo;: прозрачная работа и&nbsp;поддержка экономики&nbsp;КР «Капитал Банк»: прозрачная работа и поддержка экономики КР
Швейцарская безупречность, отечественная натуральность. Секрет идеального сыра Швейцарская безупречность, отечественная натуральность. Секрет идеального сыра
3 мая, суббота
09:43
Более половины домов культуры в Кыргызстане в плохом состоянии Более половины домов культуры в Кыргызстане в плохом со...
09:31
Внимание! График работы ГУ «Унаа» на майские праздники изменился
09:19
Вспышка кори. Наверстывающую иммунизацию в Кыргызстане запустят с 12 мая
09:00
Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 3 мая 1938 года
08:50
В Чолпон-Ате стартовал марафон «Run the Silk Road — ШОС»
2 мая, пятница
22:35
Бали погрузился во тьму: масштабный блэкаут парализовал остров
22:30
Трамп хочет увеличить военный бюджет США до рекордного $1 триллиона
22:02
В Госдуме предложили пускать мигрантов только со справкой об отсутствии болезней