Вспышка кори. Наверстывающую иммунизацию в Кыргызстане запустят с 12 мая

В Кыргызстане с 12 мая 2025 года планируется старт кампании по наверстывающей иммунизации населения. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

По его данным, в настоящее время ведется активная подготовка: осуществляется поставка вакцин и расходных материалов в регионы, проводится работа с календарем прививок, готовятся информационные и раздаточные материалы.

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Отметим, ситуация по заражению корью в республике остается напряженной: с начала этого года зарегистрировано более 6,1 тысячи случаев. Сохраняется высокий уровень отказов от плановой иммунизации против кори и краснухи.

В целях локализации заболеваемости Минздрав издал приказ № 380 от 11 апреля 2025-го «О проведении наверстывающей иммунизации детей, подростков и взрослых, пропустивших сроки Календаря профилактических прививок КР».

С 14 по 26 апреля во всех регионах страны проведены тренинги для медицинских работников по вопросам организации и проведения наверстывающей иммунизации. Обучено более 2 тысяч специалистов из учреждений первичной медико-санитарной помощи и служб общественного здравоохранения.