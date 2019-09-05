Google выплатит рекордный штраф за сбор данных о детях

Интернет-концерн Google выплатит штраф в $170 миллионов долларов за сбор видеохостингом YouTube информации о несовершеннолетних без согласия их родителей. Об этом сообщило Deutsche Welle со ссылкой на Федеральную торговую комиссию США.

Речь о том, что YouTube показывал в видеороликах для детей таргетированную рекламу, то есть собирал данные о них.

Комиссия обвинила Google в нарушении закона, который запрещает сбор информации о детях в возрасте до 13 лет без согласия их родителей.

Стороны договорились, что Google и YouTube будут отчитываться, как они собирают данные, и разработают и запустят систему, которая позволит идентифицировать детский контент.