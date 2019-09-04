Шарф с подогревом и автозатягиванием на шее изобрели китайские инженеры

Компания Xiaomi подала патентную заявку, в которой описала новое изобретение — шарф, который не только согревает владельца, но и избавляет от необходимости время от времени поправлять его. Об этом сообщил портал Gizmochina.

Специальная система, по задумке авторов, будет самостоятельно подтягивать шарф — сенсоры отследят степень натяжения ткани и увеличат интенсивность охвата.

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Xiaomi Smart Scarf — это умное носимое устройство, его можно подключить к мобильному телефону через Bluetooth или Wi-Fi, а затем с помощью специального приложения управлять нагревом и герметичностью.

По некоторым данным, максимальная температура нагрева шарфа может превышать 60 градусов.

В социальных сетях уже волнуются, что электронная начинка шарфа может дать сбой, в результате шарф нанесет вред владельцу, отметил портал RG Digital.