Факты незаконного ввоза и реализации гаджетов выявила Таможенная служба

Факты незаконного ввоза и реализации мобильных телефонов иностранных марок без надлежащего таможенного оформления выявила Таможенная служба Кыргызстана.

Уточняется, что в рамках возбужденного уголовного дела следственным управлением ГТС проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий. Установлены торговые точки и складские помещения, где продавались неучтенные гаджеты.

Оперативники совместно с подразделением таможни «Манас» провели контрольные закупки и обыски в 12 торговых объектах и на одном складе. Изъято 243 мобильных телефона различных марок, включая Apple и Samsung, не зарегистрированных в информационных системах ЕАИС и «Смарт Бажы», что свидетельствует об их незаконном ввозе.

Нарушения выявлены в торговых центрах ЦУМ, ГУМ «Чынар», бизнес-центре Victory, а также на складе на улице Абдрахманова.

Материалы переданы в следственное управление ГТС для дальнейшего расследования и принятия процессуального решения.

Противодействие нелегальному импорту и продаже товаров является важной частью работы по обеспечению экономической безопасности страны и соблюдению правил ЕАЭС, говорится в сообщении.