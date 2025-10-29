11:19
USD 87.45
EUR 101.91
RUB 1.10
Происшествия

Факты незаконного ввоза и реализации гаджетов выявила Таможенная служба

Факты незаконного ввоза и реализации мобильных телефонов иностранных марок без надлежащего таможенного оформления выявила Таможенная служба Кыргызстана.

Уточняется, что в рамках возбужденного уголовного дела следственным управлением ГТС проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий. Установлены торговые точки и складские помещения, где продавались неучтенные гаджеты.

Оперативники совместно с подразделением таможни «Манас» провели контрольные закупки и обыски в 12 торговых объектах и на одном складе. Изъято 243 мобильных телефона различных марок, включая Apple и Samsung, не зарегистрированных в информационных системах ЕАИС и «Смарт Бажы», что свидетельствует об их незаконном ввозе.

Нарушения выявлены в торговых центрах ЦУМ, ГУМ «Чынар», бизнес-центре Victory, а также на складе на улице Абдрахманова.

Материалы переданы в следственное управление ГТС для дальнейшего расследования и принятия процессуального решения.

Противодействие нелегальному импорту и продаже товаров является важной частью работы по обеспечению экономической безопасности страны и соблюдению правил ЕАЭС, говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/348901/
просмотров: 425
Версия для печати
Материалы по теме
Золото и кожа. Компания Vertu вернулась на рынок смартфонов с новой моделью
Азербайджан, РФ, Иран и Индия подпишут меморандум о таможенном сотрудничестве
Таможенная служба собрала в бюджет 102,1 миллиарда сомов
Samsung выпустит прибор Ear-EEG, способный читать мысли
Ввоз запрещенных рыболовных сетей пресекли таможенники в Ошской области
В Бишкек пытались незаконно ввезти iPhone 17 Pro Max
На таможне задержаны автомобили, поставленные на учет по поддельным документам
Партию незадекларированных игрушек, прибывшую из Кыргызстана, задержали в РФ
Лимит беспошлинного ввоза электромобилей граждане Кыргызстана исчерпали — ГТС
Соблюдать сроки транзита призывает импортеров Таможенная служба Кыргызстана
Популярные новости
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в&nbsp;Турции: разрушены дома Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Турции: разрушены дома
В&nbsp;Кыргызстане сегодня ночью произошло землетрясение В Кыргызстане сегодня ночью произошло землетрясение
Взяла 500 тысяч сомов и&nbsp;исчезла. Милиция задержала подозреваемую в&nbsp;мошенничестве Взяла 500 тысяч сомов и исчезла. Милиция задержала подозреваемую в мошенничестве
В&nbsp;Бишкеке задержаны подозреваемые в&nbsp;возбуждении национальной вражды В Бишкеке задержаны подозреваемые в возбуждении национальной вражды
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке запустили Высшую школу бизнеса Центральной Азии с&nbsp;программой MBA В Бишкеке запустили Высшую школу бизнеса Центральной Азии с программой MBA
Узбекистан и&nbsp;США усиливают экономическое и&nbsp;гуманитарное партнерство Узбекистан и США усиливают экономическое и гуманитарное партнерство
Выиграйте поездку на&nbsp;UFC Fight Night в&nbsp;Катар вместе с&nbsp;BAKAI Выиграйте поездку на UFC Fight Night в Катар вместе с BAKAI
MEGA и&nbsp;Минприроды КР&nbsp;подписали меморандум о&nbsp;цифровом сотрудничестве MEGA и Минприроды КР подписали меморандум о цифровом сотрудничестве
29 октября, среда
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 29 октября Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 29 октя...
10:54
Apple стала третьей в истории компанией с капитализацией $4 триллиона
10:45
В США популярность Дональда Трампа упала до рекордного минимума
10:33
В Кыргызстане перенесли сроки проведения сельскохозяйственной переписи
10:30
CPJ призывает отменить решение о признании Temirov Live, Kloop экстремистскими